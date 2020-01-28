За последние годы Азербайджан и Россия существенно активизировали торговое и экономическое сотрудничество. Россия на протяжении долгих лет стабильно занимает ведущие места в списке торговых партнеров и является основным направлением экспорта Азербайджана. Обе страны активно инвестируют в экономику друг друга и заинтересованы в создании совместных предприятий в различных сферах.

У Азербайджана и России достаточно схожая структура экспорта. Торговым связям помогает общее прошлое, оставшиеся неразорванными экономические цепочки, мощная азербайджанская диаспора в России.

Об этом сказал Day.Az российский политолог Андрей Никулин.

Возможные пути Азербайджана для улучшения интеграции - развитие туристических и рекреационных проектов, нацеленных на российский рынок, развитие транзитного коридора из России в Иран, общая модернизация экономики, что неизбежно повлечет за собой рост товарооборота, считает Никулин.

Эксперт отметил, что Азербайджан, как и Россия, нуждается в инвестициях, новейших технологиях и управленческих ноу-хау, в рынках стран Западной Европы, как оптимальном с точки зрения географии и экономики потребителе своей основной продукции - энергоносителей.

"Так же не стоит забывать, что транспортные коридоры, идущие через Азербайджан из Китая, также упираются и заканчиваются в Западной Европе. Именно Европа выглядит покупателем для азербайджанской нефти, с одной стороны, и оптимальным партнером для модернизации азербайджанской экономики, чтобы избежать сырьевой зависимости, с другой стороны", - сказал Андрей Никулин.



Ранее в беседе с Day.Az руководитель "Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев привел цифры, характеризующие уровень российско-азербайджанского экономического сотрудничества.

"Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-июне 2019 года составил $ 1 млрд. 381 млн. 524,36 тыс., что на 21,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На долю торговых операций с Россией пришлось 8,13% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за первое полугодие 2019 года. За отчетный период объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $ 377 млн. 454,86 тыс. (рост на 8,1%). В целом на поставки в Россию пришлось 3,78% азербайджанского экспорта за январь-июнь 2019 года. Импорт российской продукции в Азербайджан в первом полугодии составил $ 1 млрд. 4 млн. 69,5 тыс. (рост на 27,4%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 14,31%", - сказал Разуваев.

Эксперт отметил, что особенно стоит выделить сотрудничество в оборонной сфере. "Нефтяные доходы позволяют Баку чувствовать себя на мировом оружейном рынке уверенным покупателем. Закупки российского оружия Азербайджаном, в отличие от тех же Беларуси или Армении, осуществляются только на рыночных условиях. За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений примерно на $5 млрд. Были заключены контракты на закупку двух дивизионов зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-2, до 100 танков Т-90С и 118 единиц боевых машин пехоты БМП-3, 18 самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 18 пусковых установок реактивных систем залпового огня "Смерч" и иной военной техники. Вопросы военно-технического сотрудничества поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября 2019 года", - добавил Разуваев.