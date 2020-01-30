https://news.day.az/politics/1198537.html Сафару Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Сафару Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мамед оглу Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника таможенной службы.
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