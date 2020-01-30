30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мамед оглу Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника таможенной службы.