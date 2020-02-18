Неоценимый вклад Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитие страны позволил нам развиваться, гастролировать и представлять Азербайджан за рубежом, тем самым просвещая мировое сообщество о наших культуре и искусстве.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила заслуженная артистка Азербайджана, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эльмира Сулейманова.

"Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за развитие и процветание страны, нашего театра и искусства в целом. Мне посчастливилось лицезреть начало восхода новой эпохи развития Азербайджана", - отметила известная балерина.

Эльмира Сулейманова призналась, что гордится тем, что она - азербайджанка, когда видит интерес к нашим традициям и искусству у иностранных туристов.

"Мой родной Баку изменился за последнее время в лучшую сторону, не потеряв при этом все достоинства, которые у него были ранее. Приезжающие гастролеры остаются в восторге от того, насколько Баку сочетает в себе лучшие качества современного мегаполиса и традиции восточной культуры", - сказала она.

Заслуженная артистка также отметила, что, будучи преподавателем в Бакинской хореографической академии, с уверенностью может сказать, что наше будущее поколение растет в хороших условиях, которые создало наше государство.

Сулейманова не забывает и про основную деятельность в Театре опера балета и к каждой роли подходит со всей душой и ответственностью.

"К творческим людям нужен иной подход. Они нуждаются в большем внимании и заботе. И я очень рада, что бережное отношение к нам, деятелям культуры и искусства, является одним из принципов политики нашего государства. Ежегодно Президент удостаивает званиями и медалями деятелей искусства и не только, и быть в их числе бесценно. В 20-летний юбилей своей карьеры я была удостоена почетного звания "Заслуженной артистки Азербайджана". Я бесконечно благодарна нашему Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную честь и такое высокое звание. Это дало мне мотивацию дальше служить родине и с еще большей ответственностью выполнять свой долг", - поделилась наша собеседница.

Эльмира Сулейманова также отметила большой вклад в развитие азербайджанской культуры возглавляемого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева. "Они проводят огромное число культурных и спортивных мероприятий, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом. Именно благодаря Мехрибан Алиевой мир узнал о нашем мугаме, и это искусство вошло в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в котором значится еще 12 наших наименований. Возглавляемый ею Фонд помогает нашей молодежи получать образование в лучших вузах мира. Поддерживает творческую интеллигенцию даже решая их бытовые вопросы. Также Мехрибан ханум уделяет большое внимание беженцам и вынужденным переселенцам, малоимущим семьям, и вообще всем, кто нуждается в помощи. Я восхищаюсь ее добротой и любовью к народу, которые проявляется в каждом ее действии " - отметила Сулейманова.

В заключение беседы заслуженная артистка добавила, что большую роль в успехах Театра оперы и балета, солисткой которого она является, сыграл директор Театра, заслуженный деятель искусств Акиф Меликов. "Его вклад в развитие театра и обмен опыта между театрами других стран сделал нас конкурентоспособными на мировом уровне", - сказала она.

Н. Гасымова