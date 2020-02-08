История Великой Отечественной войны богата не только героическими событиями, подвигами и победами Советских солдатов и офицеров. Были и в этой священной для нашей Родины войне малоизученные и откровенно говоря, бесславные моменты, о которых не принято громко говорить. Однако спустя десятилетия, мы встречаем попытки по "обеливанию" мутных страниц той эпохи.

Одна из таких "черных дат" для Советской армии связана с битвой 8-9 февраля 1943 года под Малгобеком (Ингушетия). Тогда стрелковая дивизии РККА, сформированная в Ереване под командованием полковника Арташеса Василяна, была разгромлена частями вермахта в бою у станицы Ново-Джерелиевская. Спустя десятилетия в Армении пытаются героизировать его память.

На малоизученные страницы этой истории обратил внимание историк Олег Кузнецов.

"На днях в электронной Книге памяти "Бессмертный полк. Москва" увидел информацию о том, что по инициативе вице-президента Союза диаспор России Антуана Аракеляна нынешний заместитель министра обороны Юнус-бек Евкуров в бытность главой Ингушетии в 2010 году обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении звания Героя России (посмертно) командиру 89-й армянской дивизии", - пишет Кузнецов.

Историк отмечает, что в том бою частями вермахта были разбиты 390-й и 400-й стрелковые и 531-й артиллерийский полки этой дивизии, причем на участке 390-го полка 900 красноармейцев из числа этнических армян, без боя сдались 40 германским автоматчикам на 8 танках, а командование 531-го полка перебежало на сторону гитлеровцев.

Увидев это, командир дивизии полковник Василян, штаб которого располагался на позициях 390-го стрелкового полка, не найдя для себя возможности бежать с поля боя, застрелился, после чего его тело переехал германский танк.

- Сегодня его такая бесславная смерть представляется как геройская гибель на поле боя. Но ничего героического в его действиях не было: полковник Василян утратил управление вверенной ему дивизией в бою, не смог правильно организовать оборону на вверенном участке фронта, что стало причиной массовой гибели и сдачи в плен врагу командного состава и красноармейцев подчиненного ему соединения РККА. В Красной армии за такую преступную халатность расстреливали, а совершеннолетних родственников расстрелянных органы НКВД СССР репрессировали. И об этом полковник Василян в силу своей должности не знать не мог, потому-то и застрелился, - пишет историк.

Кузнецов выражает недоумение в связи обращением экс-главы Ингушетии Евкурова, профессионального военного, образцового командира и руководителя ряда секретных специальных армейских операций, о ходатайстве президенту Владимиру Путину о присвоении Василяну (посмертно) Героя России. Именем Василяна уже названа одна из улиц в Малгобеке.

Кузнецов в этой связи отмечает, что в глазах Кремля при грамотном пиаре любое ничтожество может стать Героем России.

"Случай с установкой и демонтажем памятного знака нацистскому преступнику Нжде (Гарегин Нжде, армянский военный, служивший в рядах вермахта, ред.) в городе Армавир Краснодарского края ярчайшее тому доказательство. Главное, были бы наготове деньги армянских лоббистов, а продажные или откровенно тупые чиновники в России найдутся всегда", - отмечает автор.

Изучая историю этой дивизии всплыл еще один факт. В архивах ФСБ хранятся документы о боеспособности и морально-психологическом состоянии бойцов, политработников и командиров 89-й стрелковой дивизии РККА по состоянию на конец октября 1943 года.

Так, в сборнике документов "Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне", опубликованной под грифом ФСБ России и Академии ФСБ России, в части 2 тома 3 "От обороны к наступлению. 1 июля - 31 декабря 1942 года" под № 1166 опубликовано донесение начальника политического отдела штаба Северной группы войск Закавказского фронта бригадного комиссара Х.С. Надоршина начальнику Главного политического управления РККА корпусному комиссару А.С. Щербакову говорится:

"89-я дивизия с первых же дней боев при незначительном столкновении с противником дрогнула, растеряла множество людей, техники и оружия, а также показала себя неспособной выполнять сколько-нибудь серьезную задачу. Несмотря на то, что дивизия имела 10 месяцев для боевой учебы, это время было использовано нерационально. Вместо кропотливой и упорной работы по повышению боевой выучки личного состава и подготовки его к предстоящим боям здесь занимались шумихой и парадностью. Командно-политический состав - от командира дивизии полковника Саркисяна и его заместителя по политической части ст[аршего] батальонного комиссара Айропетяна до командира взвода и командира отделения - вместо жесткой требовательности к своим подчиненным культивировал круговую поруку, панибратства и стал на путь замазывания недостатков и имеющихся безобразий. Партийно-политическая работа в частях дивизии находилась на грани развала. Начальник политотдела ст[арший] батальонный комиссар Киркисян не знал действительно положения дел в частях. С людьми не работали, их не воспитывали и об их бытовых нуждах не беспокоились.

Были случаи, когда бойцы на передовой позиции днями не имели питьевой воды, не получали горячей пищи. Поэтому не удивительно, что большая часть их попала под влияние враждебных элементов, безнаказанно орудовавших в дивизии. В результате этого дивизия понесла большие потери. Много бойцов разбежалось, а более 400 человек перешли на сторону противника".

По словам Кузнецова, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым превозносил "геройство" 89-й стрелковой дивизии РККА, сформированной в Ереване в декабре 1941 года.

Гибель артиллерийских полков этой дивизии, сопровождавшегося массовым бегством с поля боя, дезертирством, сдачей в плен и переходом на сторону врага командного состава и солдат частей этого соединения одна из печальных страниц истории Великой Отечественной и фальсифицировать ее армянским властям уже не удастся.