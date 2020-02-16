Журналист - очень опасная профессия в Армении. Представитель средств массовой информации давно превратился в носителя той или иной идеологии, сделавшего свой выбор человека. Независимых журналистов в Армении, вопреки всем заявлениям самих армянских СМИ и международных организаций, осталось очень мало. Репортеры вынуждены работать для пропаганды или защиты интересов вполне конкретной финансовой или политической группировки, газеты дышат на ладан, а новостные сайты превратились в редуты локальных информационных войн, где нет правил и милости к проигравшим.

Репрессии, аресты, судебные иски, гонения, травля, подкупы, избиения, шантаж, процессы под выдуманными и наспех составленными обвинениями, нападения на редакции, принуждение к эмиграции - вот "информационная политика" властей Армении, получивших полный карт-бланш от премьер-министра Никол Пашиняна.

... Международная правозащитная организация "Репортеры без границ", оказывается, очень встревожена ужесточением преследования в отношении журналистов в Армении, где они подвергаются искам о диффамации и нападкам на их право на защиту своих источников. Об этом сообщается на сайте организации.

К последним случаям относится журналист новостного сайта 1in.am Сона Арутюнян, которая была обвинена оппозиционным новостным сайтом News.am за то, что в своем посте в Facebook она предположила, что News.am принадлежит бывшему президенту Роберту Кочаряну.

Апелляционный суд постановил, что ей следовало "процитировать свой источник" и "проверить факты", хотя она просто высказывала свое мнение на неофициальной платформе. В результате Арутюнян была вынуждена опубликовать опровержение в Facebook 31 января.

Организация указывает на еще один случай в отношении редактора газеты "Жоховурд" Кнар Манукян. Правозащитная организация утверждает, что Манукян стала жертвой преследования за то, что не разглашает свой источник, и ей грозит уголовное преследование.

Все больше и больше журналистов вызывают на допросы в связи с их материалами, хотя статья 5-я закона Армении "О средствах массовой информации" якобы гарантирует конфиденциальность их источников.

"Нас беспокоит тенденция исков к армянским СМИ. Судебная система осуществляет манипуляции, чтобы начинать оскорбительные законные процессы, направленные на то, чтобы заткнуть рот СМИ и препятствовать им, вынуждая выделять много ресурсов на самозащиту. Чтобы избежать криминализации журналистики, мы призываем власти содействовать использованию несудебных решений для урегулирования споров", - отметила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Жанна Кавелье.

Что касается 11 исков о клевете против газеты "Грапарак" (Площадь), шести исков против газет "Айкакан жаманак" (Армянское время) и "Аравот" (Утро) и восьми судебных процессов против различных СМИ, инициированных парламентарием Айком Саркисяном в октябре 2019 года, то получается, что насилие, которому подвергались журналисты во время протестов революции 2018 года, было заменено волной судебных преследований, связанных с усилением политической поляризации.

Количество судебных исков о клевете или оскорблении утроилось за последние четыре года. Министерство юстиции Армении сообщило о 74 делах в 2019 году против 24 в 2016 году. Судебные иски против журналистов и СМИ обычно инициируются политиками или бизнесменами, а иногда и другими СМИ. Ущерб может составлять до 2 миллионов драмов (4000 евро).

Но есть альтернативы армянскому судебному разбирательству. Де-юре, на бумаге, в качестве посредников могут выступать такие организации, как "Обсерватория этики СМИ" (созданная в 2007 году по инициативе Ереванского пресс-клуба) и Совет по информационным спорам.

После подготовленной и реализованной Западом "бархатной революции" ситуация еще более ухудшилась. Так, прошлый год стал беспрецедентным по количеству судебных дел с участием журналистов и средств массовой информации. Были зарегистрированы 96 новых судебных процессов, 89 из которых были основаны на оскорблении и клевете в соответствии с Гражданским кодексом.

... В начале октября прошлого года группа молодых людей совершила нападение на ереванскую редакцию новостного сайта Hayeli.am. Толпа забросала офис издания яйцами из-за публикации "антиармянского", по мнению атаковавших, заголовка, содержащего критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

Инцидент вызвал горячие дискуссии в политических кругах Армении, большинство представителей которых осуждает метателей яиц. Оппозиционеры расценили это как свидетельство применения авторитарных методов, поощряемых новыми властями.

В то время как Пашинян и его союзники сегодня имеют доминирующее влияние практически во всех ветвях власти, большая часть СМИ в стране по-прежнему контролируется людьми, верными прежнему режиму. Прочие СМИ активно поддерживают Пашиняна, а медиа с центристской позицией почти нет.

Это привело не только к обострению конфликта между Н.Пашиняном и СМИ, но и в очередной раз вывело на первый план проблему давних разногласий касательно владельцев средств массовой информации в нынешней Армении. Никол Пашинян и члены его команды регулярно сетуют на то, что предвзятая пресса игнорирует их достижения, а недостатки, напротив, преувеличивает.

Владение СМИ в Армении остается непрозрачным - за всеми номинальными владельцами СМИ стоят более влиятельные фигуры, связанные с бывшими власти предержащими или нынешней командой "кормчих" страны.

До прихода к власти Пашиняна в прошлом году большинством средств массовой информации управлял монополист Микаел Минасян, зять бывшего президента Сержа Саргсяна. Но вскоре после "революции" Минасян распродал различные медиа-активы своей компании PanArmenian Media Group покупателям, также связанным с прежним режимом.

Один медиа-холдинг, который теперь называется Qaryak Media и состоит из таких крупных компаний, как Armnews TV и новостной сайт tert.am, был приобретен членами Республиканской партии.

News.am, также популярный новостной сайт, ранее входивший в состав PanArmenian, официально принадлежит журналистке Арменике Кивирян, но этот ресурс является собственностью бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Armenia TV, еще одна крупная станция, теперь принадлежит Артуру Джанибекяну, партнеру Минасяна и видному российскому руководителю индустрии развлечений.

Другая сеть - "Арарат ТВ" - ранее принадлежала самой Республиканской партии, но в конце 2018 года была переименована в "5-й канал" и теперь является собственностью Армена Тавадяна, друга бывшего президента Роберта Кочаряна. Центральная редакция "5-го канала" находится в Ереване - в здании, которым владеет Кочарян.

Пашинян сам в прошлом был журналистом, и его семье по-прежнему принадлежит газета Armtimes, которая, естественно, занимает активную проправительственную позицию, но имеет относительно низкий тираж. Общественное телевидение, финансируемое за счет налогоплательщиков, в свою очередь, выделяет немало эфирного времени на "позитивное освещение" повседневной деятельности Пашиняна.

В новостях Пашинян доминирует до неприличия и Общественное телевидение Армении давно превратилось в имиджмейкера Пашиняна и его вульгарной жены Анны Акопян.

.... Скорбный список арестованных, привлеченных к суду, избитых и репрессированных представителей армянских СМИ, а также некрологический список заживо убиенных медийных ресурсов можно продолжать долго, очень долго. Армению буквально захлестнула волна репрессии против остатков независимых СМИ, когда немотивированные аресты перемешиваются с неприкрытым давлением на инакомыслящих, грубейшим подавлением гражданских прав и свобод.

Но Совет Европы и другие паневропейские организации, "очень" любящие составлять полные драматизма и фальшивых эмоций доклады на самые разные темы про Азербайджан молчат, упорно не желают видеть массовые нарушения общечеловеческих свобод в соседней стране.

Не это ли превращенная в клише действий политика двойных, а иногда и тройных стандартов, сегрегационный подход, выборочное отношение к странам - хотя авторы полных пароксизма докладов про Азербайджан не устают повторят набивших оскомину выражения о партнерских и равноправных отношениях с Баку?

Имеют ли право декларировать свою независимость и непредвзятость структуры, нагло замалчивающие трагедию СМИ в Армении, травлю и репрессии против армянских журналистов, но одновременно с этим пытающиеся добиться агрессивного давления на Азербайджан, беспочвенно обвиняющие Азербайджан чуть ли в этноциде против индейцев Центральной Америки?

А радикальная, точнее маргинальная, немощная и давно находящаяся в состоянии клинической комы оппозиция Азербайджана до сих пор умиляется "развитием Армении", выдавая безграмотного эпигона Никола Пашиняна чуть ли не образцом либерализма.

Если некоторые круги Запада и известные своим маразматичным отношением к Азербайджану международные организации под мишурой патернализма продолжат заговор молчания вокруг внутренной политической и социальной ситуации в Армении, то их попытки прессинга, третирования и дискредитации официальной власти Баку обернутся полнейшим и безысходным провалом, когда они сами достигнут точку полного невозврата.

Время еще есть, Запад может увидеть творящиеся в Армении бесчинства и прекратить дешевый балаган, преследующий единственную цель - полнейшее игнорирование многочисленных фактов репрессий и утаивание преступлений компрадорской власти Пашиняна.

Если, конечно, поймет суть своих ошибок.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az