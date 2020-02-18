Российский публицист, автор ряда книг по истории России Дионис Каптарь призвал занимать наступательную позицию и принимать меры для предотвращения героизации пособников нацистов.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Вестник Кавказа".

Соответствующие заявления он сделал накануне на "круглом столе" на тему "Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений", организованном комитетом Госдумы по делам национальностей совместно с Молодежным парламентом при ГД.

В ходе выступления ученый привел цитату из доклада МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В нем говорилось, в частности, что "бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".