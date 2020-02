Заместитель главы Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Мелик-Багдасаров был недавно назначен послом РФ в Венесуэле, пишет smi6.

Он сменил на этом посту посла РФ Владимира Заемского.

Согласно информации, "Мелик-Багдасаров займется укреплением политических и экономических связей Москвы с Каракасом".

Назначение Мелик-Багдасарова - очередной наглядный пример того, как кумовство и лоббирование чуждых России интересов становится одним из тревожных направлений работы армянского лобби.

Мелик-Багдасаров стал одним из многих кадров армянского происхождения в системе МИД РФ, получивших высокие назначения.

В этом процессе так же был задействован глава холдинга "Ташир" Самвел Карапетян и его родственник, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который неделю назад был отправлен в отставку. В этой команде активно были задействованы нынешние главы Рязанской области Николай Любимов и Самарской области Дмитрий Азаров.

Процесс "арменизация" системы МИД происходит постоянно и последовательно. Департаменты министерства и различных ведомств перенасыщены выходцами из Армении.

Однако наиболее устойчивый тренд последних лет - это назначение дипломатов армянской национальности на высокие посты в МИД РФ. При чем, всегда в ключевых странах. Венесуэла является не только дружественной страной, но и союзником России во многих жизненноважных международных вопросах.

В том же Иране послом уже на протяжении многих лет является Леван Семёнович Джагарян - кадровый дипломат, выпускник МГИМО. Однако его профессиональная деятельность "на службе интересам России" порождает очень много вопросов, на которые по обыкновению никогда нет ответов.

Примечательна последняя история в феврале этого года, которая свидетельствует о загнивании, в первую очередь, менталитета российских чиновников-международников. На эту историю обратил внимание телеграм канал "Зыбарь".

Недавно в Тегеране президент Ирана Хасан Рухани вручал Всемирную премию "Книга года" Исламской Республики Иран. Одним из победителей премии стал Денис Волков, руководитель Центра по изучению Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии (CSMECCA) при Высшей школе экономики.

Он удостоился премии за книгу "Russia's Turn to Persia: Orientalism in Diplomacy and Intelligence" об участии в ирановедческих научных изысканиях советских и российских дипломатов и военных разведчиков - по сути, книги, чьё значение для отечественной иранистики и востоковедения трудно переоценить. Награда по меркам Ирана очень значимая.

На церемонии присутствовали послы всех стран, чьи представители были удостоены этой премии. Кроме одного - догадаться о ком идет речь, не трудно. Джагарян просто проигнорировал это мероприятие, мало того, запретил своим сотрудникам посетить церемонию награждения.

А причиной тому послужило то, что Денис Волков во время учебы в Манчестерском университете что-то не так сказал. Однако ученый никогда при этом не переходил грань здоровой критики. По сути, Джагарян использует служебное положение в личных целях, нарушая дипломатический протокол и вмешиваясь в личную жизнь сотрудников посольства.

Впрочем, Джагаряну не привыкать. Источники вспоминают еще одну нелицеприятную историю, связанную с Джагаряном, которая, впрочем, чуть не нанесла непоправимый урон региональной политике России, и как результат могла бы изрядно подпортить отношения РФ с соседями.

Так, все еще свежи воспоминания о том, как несколько лет назад российский посол в Иране Джагарян попытался сорвать геостратегический проект России. Речь идет о проекте международного транспортного корридора "Север-Юг", который призван обеспечить транспортно-коммуникационную связь России и Балтии с Индией через Азербайджан и Иран.

Упоминание Азербайджана вероятно изрядно обеспокоило Джагаряня, и посол РФ, ощутив себя истинным армянином, безапелляционно разбрасывался словами на встречах с представителями иностранных дипмиссий, информируя всех и каждого об абсолютной незаинтересованности России в реализации проекта "Север-Юг". Вместо этого он убеждал аудиторию в приоритете давно забытой и благополучно отпетой железнодорожной артерии из Ирана в Армению.

Наплевательское отношение Джагаряна проявило себя еще в одной ситуации, связанной с недавним жёстким задержанием и арестом в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Десять дней Юлия Юзик провела в одиночной камере иранской тюрьмы и была уверена, что не выйдет на свободу никогда. Агенты Корпуса стражей Исламской революции провели целую спецоперацию в отеле по ее захвату. Девушку обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой и допрашивали, применяя изощренные методы психологического воздействия.

Но самым драматичным для российского МИДа развитием ситуации было затягивание процесса ее освобождения. При попустительстве Джагаряна дело так затянулось, что в защиту русской пленницы встали правозащитники западных стран.

Вполне вероятно, что сценарий этой дипломатической драмы был заранее написан в мозговых центрах, жаждущих нарушить баланс связей между Москвой и Тегераном. Но это уже не важно, потому что если ситуация действительно выглядит именно так, то сценаристы переиграли и иранцев, и МИД РФ. Первых - потому что те клюнули на наживку и заглотили ее, проигнорировав угрозы партнёрству с Москвой, а вторых потому, что на Смоленской площади оказались не готовы к адекватной реакции на такие вызовы со стороны союзников по сирийскому фронту.

Достаточно посмотреть на несколько постов в системе МИД, чтобы понять, куда тянет российское министерство армянское лобби.

За несколько дней до назначения Мелик-Багдасарова в Венесуэлу

еще один дипломат Юрий Беджанян был назначен послом России в Коста-Рике.

Помимо прочего, послом РФ в Бразилии является еще один представитель армянской национальности Сергей Погосович Акопов.

Складывается впечатление, что МИД России превращается в инструмент армянского влияния в Южной Америке.

История с российским послом в Иране показала, что армянские кадры сеют хаос в отношениях России с дружественными странами. Такая кадровая политика сулит большие потрясения для внешней политики России в ближайшие годы.