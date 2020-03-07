Поздравление Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 Марта от детей с синдромом аутизма

Дети с синдромом аутизма своеобразно поздравили Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву по случаю Международного женского дня - 8 Марта.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, воспитанники Центра реабилитации для детей с синдромом аутизма при Общественном объединении "Вместе и здоровые", приготовив праздничный торт для Мехрибан Алиевой, направили ей свои поздравления посредством видеоролика.

Представляем видеопоздравление детей с синдромом аутизма Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой:

Отметим, что 30 декабря прошлого года Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма, где они совместно отметили новогодний праздник, испекли торт, сыграли на фортепиано различные мелодии.