Бюджету Азербайджана не угрожают ни коронавирус, ни мировой кризис

"Сегодня мы видим снижение темпов мировой экономики, снижаются государственные доходы многих крупных стран мира. Азербайджан - один из элементов мировой экономики. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что происходящие в мире процессы не создадут ему фискальных проблем".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный экономист, депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов, комментируя тезисы, прозвучавшие в обращении Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

В своем поздравлении, глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены.

Говоря о необоснованности панических настроений, экономист заверил, что Азербайджан располагает всеми возможностями противостоять ситуации, связанной с проблемами в мировой экономике. По его словам, никакие внешние риски и угрозы не создадут проблем государственному бюджету и прописанным в нем социальным программам.

"Нужно учесть, что доходы госбюджета 2020 года только на 56 процентов формируются за счет нефтяных доходов, 44 процента приходится на долю ненефтяного сектора. Речь идет о доходах в более чем 24 миллиарда манатов. 84 процента поступлений от нефти - это трансферты из Госнефтефонда. Это 11 с половиной миллиардов манатов. Если учесть объем активов ГНФАР, то никаких проблем с трансфертом средств не будет. Госнефтефонд сможет выполнить свои обязательства перед госбюджетом, так как активы фонда примерно в шесть раз превышают его бюджетные обязательства.

Что касается поступлений от ненефтяного сектора, то здесь тоже нет никаких проблем. За первые два месяца текущего года в бюджет от этого сектора поступило в виде налогов 180 миллионов манатов, что говорит о том, что и ненефтяной сектор выполнит свои обязательства, определенные на текущий год", - сказал он.

Все это говорит о том, что в текущем году, независимо от принимаемых против коронавируса мер, связанных с этим ограничений, и ситуации в мировой экономике в целом, проблем с реализацией предусмотренных госбюджетом социальных программ не будет. Ничего также не угрожает продовольственной безопасности, которой в Азербайджане уделяли и уделяют особое внимание, отметил Вугар Байрамов.

Депутат Милли Меджлиса также оценил меры, принимаемые властями Азербайджана в борьбе с предотвращением распространения коронавируса.

Отметим, что в поздравительном обращении Президент Ильхам Алиев заявил, что все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа и безопасности страны.

По мнению парламентария, правительство Азербайджана продемонстрировало четкую реакцию на ситуацию с коронавирусом. Задача Оперативного штаба при Кабинете министров - сократить географию распространения инфекции и защитить население, и структура с ней хорошо справляется. Меры по изоляции необходимы, и население должно относиться к этому с пониманием и ответственностью.

"Борьба с распространением вируса носит в Азербайджане системный характер. Основные задачи - защитить граждан от инфекции и предотвратить влияние эпидемии на азербайджанскую экономику", - отметил азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева