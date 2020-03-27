Фикрет Садыхов: Карантин - это не прихоть, а важная и обязательная необходимость. Это должны понимать все!

Многих, наверное, удивило появление на улицах Баку автомобилей с громкоговорителями, из которых несутся призывы соблюдать правила особого режима карантина, введенного в Азербайджане. Как известно, особый режим введен с 25 марта решением правительства и предусматривает ряд мер, в том числе запрет выходить на улицу для пожилых граждан. Кроме того, запрещено собираться большими группами, посещать места скопления людей и так далее.

Хотя на улицах города стало достаточно малолюдно, все равно можно видеть, что далеко не все соблюдают карантинные меры. В парках, магазинах, супермаркетах по-прежнему много пожилых людей, а молодежь беспечно тусуется, не задумываясь о правилах предохранения от инфекции. Проще говоря, глядя на бакинские улицы, трудно догадаться, что в стране введены серьезные ограничительные меры.

"Меры, принимаемые в стране с целью предотвращения распространения инфекции, это не прихоть, а необходимость. Каждый должен это понять и осознать свою ответственность за развитие ситуации", - сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Учитывается опыт различных государств в этой сфере, рекомендации ВОЗ и необходимость поставить заслон распространению вирусной инфекции, все принимаемые в Азербайджане меры крайне необходимы, отметил наш собеседник. Конечно, сидеть и не выходить из дома - занятие малоприятное, но если мы беспокоимся о себе и нам не безразлична судьба наших близких, правил карантина надо строго придерживаться, считает Садыхов.

"Более того, это не должно быть какой-то обязанностью граждан, это должно исходить из осознания необходимости выполнения этих мер. Мы не должны превращаться в трусливых зайцев и бежать домой при появлении машин с громкоговорителями. Я думаю, что и медиа должны сыграть определяющую роль в разъяснении населению необходимости придерживаться введенных в связи с угрозой распространения коронавируса правил. Причем, работа эта должна вестись масштабно и последовательно. Видимо, просмотры сериалов некоторыми гражданами порой заслоняют важность получения необходимой информации из медийных источников. Думаю, каждый должен проявить высокую степень ответственности и придерживаться установленных правил. Только так мы сможем победить это зло и оставить его позади", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева