Если не исполнять условия карантина сейчас, то завтра придется мириться с еще более строгими ограничениями

"Я врач, но сейчас хотел бы высказаться не как врач, а как гражданин. Наверное, все видели ролик с высказываниями по этому поводу мэров итальянских городов... Знаете, когда я вижу слоняющихся без причины группами по 4-5 человек молодых ребят, мне тоже хочется использовать очень нецензурные выражения. Очень подло, понимая, что ты молод и скорее всего (хотя нет полной уверенности) перенесешь болезнь легко, подвергать риску стариков".

Так врач-гепатолог, руководитель известного социального проекта "Медпросвет" Заур Оруджев прокомментировал Day.Az безответственное поведение некоторых граждан, игнорирующих особый карантинный режим, введенный в Азербайджане.

По мнению Оруджева, в тот момент, когда от ответственности молодого поколения зависит жизнь их бабушек и дедушек, нарушающие карантин молодые люди демонстрируют наплевательское отношение к обществу.

Врач подчеркнул, что почти все онлайн-курсы, университеты в мире открыли бесплатный доступ к различным образовательным программам, дорогим в обычное время. Что еще нужно? Сидите дома и учитесь! У молодежи благодаря высоким технологиям сегодня имеется возможность и в условиях изоляции учиться и стать полезными обществу.

"Более того, если население не начнет выполнять рекомендации карантина, ему придется выполнять строгие запреты, которые государство будет вынужденно ввести. Но это будет совсем другая ситуация. И эпидемиологически, и экономически. Считайте, что вы на войне... Миссия солдата в окопе и миссия гражданина, сидящего дома в условиях карантина, похожи. И тот, и другой берет на себя лишения и ограничения ради жизни и безопасности соотечественников", - сказал Заур Оруджев.

Лейла Таривердиева