https://news.day.az/politics/1218391.html Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении сопредседателей.
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