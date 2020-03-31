Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе

Сопредседатели МГ ОБСЕ не признают результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении сопредседателей.

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