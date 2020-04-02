Примеру Азербайджана последовали Грузия и Украина

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) создала серьезную проблему для большинства стран мира, решение которой пока не найдено. На сегодняшний день новый вид инфекции стремительно распространяется по миру, вакцины пока нет, правительства стараются предпринимать всевозможные меры для борьбы с ней, психологическое напряжение общественности растет.

В создавшейся сложной ситуации в некоторых странах предпочли придерживаться классического бюрократического подхода для решения проблемы, который, к сожалению, не предусматривает гибкости в рамках запретов и ограничений, а также поиска альтернативных путей выхода из ситуации.

Фактор внезапности появления коронавирусной инфекции создал новые реалии, к которым не были подготовлены классические системы государственного управления многих стран.

Если проблемы, созданные пандемией коронавируса в разных странах, схожи, то подходы для их решения - разные. Вероятно, после искоренения пандемии, ​​подходы отдельных государств к решению проблемы станут предметом более детального и серьезного анализа, который уже начался.

В тоже время, чувство гордости вызывает тот факт, что Азербайджан входит в группу стран, где применяется инновационный подход к решению данной проблемы и ее последствий.

Например, известный украинский журналист Александр Демченко в своей обширной аналитической статье "Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины" обратил внимание на целесообразные и последовательные меры, своевременно предпринятые государством для борьбы с распространением коронавируса в стране и поддержки сфер бизнеса и населения, понесших ущерб из-за последствий пандемии.

Автор считает, что, как бы это ни было парадоксально, в Азербайджане ограничительные меры, в том числе закрытие границ, имеют и положительные аспекты.

Это способствует обновлению экономики, стремительному развитию и внедрению информационных технологий во все сферы деятельности. К примеру, для организации непрерывного процесса обучения в стране на дистанционной основе была внедрена система видеоуроков посредством местного телевещания.

Автор также отмечает высокопрофессиональную организацию эвакуации государством своих граждан из-за границы, бесперебойное обеспечение продовольствием населения и внедрение особого режима карантина. Демченко особо подчеркнул, что население Азербайджана полностью доверяет властям и следует введенным ограничениям.

Одним из значимых шагов, предпринятых Азербайджаном для устранения проблем, вызванных вирусом COVID-19, стало создание по Указу Президента Ильхама Алиева Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. Ряд стран уже последовал примеру Азербайджана, в братской Турции также создан подобный фонд.

Опыт Азербайджана уже получил международную оценку. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на базе организации создан фонд для борьбы с пандемией COVID-19.

Напомним, что другие инициативы Азербайджана по решению проблем, вызванных пандемией, также находятся в центре внимания мировой общественности.

Если вернуться к вопросу обучения, министерство образования, третьего марта, сразу после объявления о приостановлении образовательного процесса в школах и вузах по причине распространения инфекции коронавируса, начало обсуждения с целью обеспечения непрерывности процесса образования.

Без сомнения, формат телевизионного обучения оправдал себя, так как позволил охватить практически всю обучающуюся группу населения страны, так как в каждом доме есть хотя бы один телевизор. Трансляции видеоуроков с участием лучших учителей страны начались с 11 марта на местном канале "Культура" в передаче "Время уроков".

Телеуроки, проводимые пять дней в неделю, начиная с 10:00 до 15:00 на азербайджанском и русском языках, охватывают 17 предметов.

В повестке дня министерства образования стоял и вопрос организации онлайн-уроков.

Онлайн-урок - это не просто слайд-шоу учителя перед компьютером. Это способ интерактивного общения с учащимися, применения ведущих IT-технологий, а также использования онлайн-платформ. Это стимулирует технологическое развитие страны и общества.

Хотя, данная система пока еще не вполне совершенна, в силу не такой широкой доступности для общества сети интернет. Возьмем, к примеру, США, которые считаются родиной информационных технологий.

Согласно данным Национальной конференции законодательных органов штатов США (NCSL-National Conference of State Legislatures), в 46 штатах закрыты более 124 тысяч школ, отменены вступительные экзамены на 2019-2020 учебный год, а также ежегодные обязательства по отчетности учителей. Около 17 процентов американских студентов не имеют доступа к домашнему компьютеру и 18 процентов не имеют доступа к широкополосному интернету.

Также, возьмем соседнюю Грузию. Когда в начале марта в стране объявили перерыв в процессе обучения, она также выбрала альтернативную форму онлайн-обучения. Однако вскоре страна столкнулась с проблемами и недовольством части общества, так как у значительного числа студентов были проблемы с обеспечением широкополосным интернетом. И на днях премьер-министр Грузии объявил о начале 30 марта вещания на общественном телевидении Грузии телеуроков, 30 дней спустя, после того как это сделал Азербайджан.

Вслед за этим, президент Украины на днях объявил, что его страна также хочет начать образовательный процесс с помощью телевидения и других онлайн-платформ.

Говоря об опыте Азербайджана, для начала страна представила трансляцию обучения по телевидению, затем - проект виртуальной школы для выполнения заданий по телепередачам.

Напомню, что этот проект министерства образования Азербайджана представлен как пример инновационного подхода к решению проблем не только в Украине и Грузии, но и в других странах. Отмечается, что этот подход также имеет важное значение с точки зрения экономии финансовых ресурсов государства, которая в настоящее время имеет исключительное значение для социально-экономического положения страны.

Гусейн Сафаров,

oбозреватель Trend