В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб

В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

Отмечается, что 14 из них - в тяжелом состоянии, еще 21 - средней тяжести. Состояние остальных заразившихся - стабильное.

В целом на сегодняшний день в стране зафиксировано 584 случая заражения. 32 человека выздоровели, 5 погибли, лечение остальных 547 пациентов продолжается.