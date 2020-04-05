https://news.day.az/politics/1220263.html В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлены 63 новых факта инфицирования коронавирусом, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
Отмечается, что 14 из них - в тяжелом состоянии, еще 21 - средней тяжести. Состояние остальных заразившихся - стабильное.
В целом на сегодняшний день в стране зафиксировано 584 случая заражения. 32 человека выздоровели, 5 погибли, лечение остальных 547 пациентов продолжается.
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