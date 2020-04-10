Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Арифа Исмаилзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной заслуженного деятеля науки Арифа Исмаилзаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:

"Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 9 апреля 2020 года на 83-м году жизни скончался известный ученый-геолог, заслуженный деятель науки, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук Ариф Исмаилзаде.

Ариф Джафар оглу Исмаилзаде родился 14 августа 1937 года в городе Баку. После окончания средней школы в 1954-1959 годах получил образование по специальности инженера-геолога на факультете геологической разведки Азербайджанского индустриального института, в 1962-1965 годах учился в аспирантуре Института геологии Национальной Академии наук Азербайджана.

Ариф Исмаилзаде, начавший свою трудовую деятельность в 1959 году в качестве лаборанта в Институте геологии Национальной академии наук Азербайджана, в 1965-1978 годах проработал младшим и старшим науным сотрудником в лаборатории петрологии института. В 1978-1982 годах он руководил лабораторией петромагнетизма научного центра "Геофизика" Национальной Академии наук, 1982-1998 годах - был руководителем лаборатории глубинных магматических процессов, с 1998 года - руководителем секции петрологии и металлогении Института геологии и геофизики, в 2007-2013 годах был академиком-секретарем Отделения наук о Земле Национальной Академии наук.

Ариф Исмаилзаде в 1968 году защитил по геолого-минералогическим наукам кандидатскую, а в 1991 году - докторскую диссертацию, в 2001 году был избран членом-корреспондентом, а в 2007 году - действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана.

Академик Ариф Исмаилзаде является одним из ученых, внесших ценный вклад в развитие геологической науки в республике. В его исследованиях по металлогении и петрологии, охватывающих актуальные геологические проблемы, основное место занимают моделирование процессов, происходящих в недрах Земли, изучение закономерности формирования рудно-магматических систем. Эти исследования создали возможность выявить последовательность метаморфических изменений, а также определить специфику взаимодействия земной коры и мантии на различных этапах развития Малого Кавказа. В своей научной деятельности Ариф Исмаилзаде уделял особое внимание исследованию геодинамики региона, вопросам единства рудных и нефтеобразующих процессов.

Результаты долголетних исследований Арифа Исмаилзаде нашли свое полноценное отражение в более 170 научных статьях, докладах и монографиях. Части восьмитомного фундаментального труда "Азербайджанская геология" о магматизме, тектонике и полезных ископаемых имеют важное значение среди весомых исследований ученого. Ариф Исмаилзаде достойно представлял азербайджанскую науку на международных симпозиумах, конференциях и конгрессах в различных странах мира. Ученый, преподававший предметы по специальности на кафедре полезных ископаемых геологического факультета Бакинского государственного университета, вложил большой труд в подготовку высококвалифицированных кадров.

Заслуги академика Арифа Исмаилзаде в развитии азербайджанской науки были высоко оценены государством. Ученый был удостоен почетных званий "Заслуженный геолог" и "Заслуженный деятель науки", награжден одним из высших наград независимой Азербайджанской Республики - орденом "Шохрат".

Память об известном ученом-исследователе, искреннем человеке Арифе Джафар оглу Исмаилзаде будет вечно жить в памяти тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Рамиз Мехтиев, Хошбахт Юсифзаде, Ибрагим Гулиев, Акиф Ализаде, Васиф Бабазаде, Фахраддин Гадиров.