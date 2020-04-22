Профессионализм азербайджанского журналиста, удивление Лаврова

21 апреля один из влиятельных российских мозговых центров - Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова - провел в Москве заседание своего закрытого Клуба. Глубокий и актуальный вопрос азербайджанской журналистки Гюльнары Мамедзаде, заданный Сергею Лаврову на этом мероприятии, загнал армян в настоящий ступор. Забавно наблюдать за нелепой реакцией армянского министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна на ответ Лаврова - Армения и ее руководители всегда проигрывали Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву на всех фронтах - начиная от передовой и заканчивая самыми авторитетными международными трибунами.

21 апреля один из влиятельных российских мозговых центров - Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова - провел в Москве заседание своего закрытого Клуба. Учитывая пандемию коронавируса, заседание прошло в формате видеоконференции. Гостем мероприятия стал министр иностранных дел России Сергей Лавров - а участники заседания смогли не только обсудить мировые внешнеполитические события, но и задать вопросы российскому министру.

В ходе этого брифинга вопрос Лаврову задала азербайджанская журналистка, заместитель главного редактора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде - она подняла тему нагорно-карабахского урегулирования. Сергей Лавров - судя по его реакции и ответу, был как минимум удивлен - вряд ли он ожидал, что эта тема будет поднята на заседании, причем поднята будет глубоко и по существу - на такие не получается давать формальных, ничего не значащих "дипломатических" ответов.



Глава российского МИД буквально разнес все доводы, которые пытаются приводить армяне для того, чтобы максимально затянуть переговоры. Он подчеркнул, что резолюции Совбеза ООН - известные документы: "Они принимались в разгар боевых действий, и предполагали, прежде всего, полную остановку боевых действий и переход к урегулированию. В них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики. Но в них же содержалось требование остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступили, приступали не раз. Были договоренности 2001 года, были последующие договорённости в разных форматах. Сейчас уже устоялся формат переговоров: Баку, Ереван, Минская группа в лице трех сопредседателей и представитель действующего председателя ОБСЕ. Формат полезный, формат хороший. Именно в нем воплотилось то самое требование Совбеза ООН о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться".



Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, заявил, что важнейший шаг в выполнении резолюции Совета Безопасности ООН по карабахскому урегулированию - подписание сторонами документа, принятого в апреле 2019 года в Москве. Речь идет о документе, который был принят в апреле 2019 года в Москве на встрече глав МИД России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Эти документы предполагают продвижение в урегулировании на основе поэтапного подхода. Полагаю, на первом этапе - решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций", - сказал Лавров.

Позднее армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян попытался конечно кое-как ответить на заявления Лаврова - придумать ничего лучше, чем промямлить про некие "зоны безопасности" и в очередной раз сказать, что Армения не готова на неизбежные территориальные уступки, он не смог.

Между тем, слова Сергея Лаврова - настоящий, не побоюсь этого слова, щелбан по носу армянским оккупантам. Сколько бы они не пытались делать вид, что резолюции Совбеза ООН их не касаются - все это не имеет смысла. Как бы Пашинян, Мнацаканян и остальные не пытались любой ценой втащить своих марионеток из сепаратистского режима в оккупированном Карабахе за стол переговоров - этот блеф никогда не сработает. Все прекрасно понимают, что этому никогда не бывать. И слова Сергея Лаврова - очередное тому подтверждение.

Э. Ибрагимов