По следам "Баязета": как армяне выставили Героя Российской империи предателем

"Написать этот текст меня побудил один из комментариев к статье, посвященной гордости русского офицерства генералу Нахичеванскому:

Информация была настолько обескураживающей, что я решил углубиться в исследование вопроса.

Первое, куда я обратился, это к "Кинопоиску", пытаясь получить там побольше информации о сериале. И сразу же наткнулся на такую рецензию:

Стало ясно, что речь идет о прославленном русском генерале Исмаил Хане Нахичеванском.

О Человеке, дослужившимся до максимально возможного для кавалериста звания - "генерал от кавалерии", одного из самых прославленных офицеров своего поколения, получившим от Александр II за оборону Баязета высшую награду - орден Святого Георгия.

Полковнику Исмаил-хану Нахичеванскому за отличное мужество, храбрость и распорядительность, оказанные им во время блокады кр. Баязета (С)

Как же так вышло, что государственный канал "Россия" показал сериал, оклеветавший гордость Российской Империи?

Роман Пикуля "Баязет"

Валентин Пикуль очень не однозначная личность, даже с учетом того, что писательская братия советских времен во многом была похожа на клубок ядовитых змей.

Безусловно обладающий писательским талантом, он беспощадно коверкал исторические факты, сначала в угоду Власти, а потом собственным амбициям. За что был неоднократно критикуем и нелюбим.

Причем, как коммунистами, на чем отлично играл, представляясь в нужных кругах диссидентом, так и самими писателями-диссидентами.

Валентин Пикуль

С последними он расправлялся всеми доступными средствами:

Пикуль тоже отличился. Говорил на суде Кириллу Владимировичу Успенскому: - Кирилл! Мы все желаем тебе добра, а ты продолжаешь лгать!... Успенскому дали пять лет в разгар либерализма.

А Пикулю - квартиру в Риге... (с) Сергей Довлатов

Пренебрежение Пикуля исторической правдой -- известный факт, указанный во всех биографических источниках.

"Баязет" (1961) был вторым романом писателя. Первый - "Океанский патруль" (1954) был настолько неточен и пронизан лже-патриотизмом, что позже Пикуль всячески отнекивался от него. (Хотя именно из-за него малоизвестного писателя, с 5-ю классами образования, сразу взяли в Союз Писателей СССР.)

Романы Пикуля

С "Баязетом" было проще. Он был на малознакомую историческую тему (первый роман был о временах Великой Отечественной войны), поэтому Пикуль развернулся.

Ни разу не посетив ни одного архива (он вообще с ними не работал), на основании публикаций в прессе начала 20 века он выдумал свою историю, где представил героя обороны Баязета, Исмаил Хана Нахичеванского, то ли дураком, то ли трусом.

Сериал "Баязет" и канал "Россия"

Но канал "Россия" пошел еще дальше, он сделал из генерала Нахичеванского, тогда полковника, предателя!

Сериал Баязет

Защитники сериала часто ссылаются на Пикуля, но давайте будем откровенны:

во-первых, это был сильно переработанный и урезанный сценарий, где от первоисточника осталась лишь малая часть;

во-вторых, авторы сценария не могли не изучить исторических фактов, касающихся обороны Баязета;

в-третьих, роль Исмаил Хана Нахичеванского представлена в сериале много хуже, чем в книге.

То есть, мы можем говорить о преднамеренном искажении роли русского генерала-азербайджанца. Но зачем?

Я долго не мог понять побудительной причины такой несправедливости, пока не обратил внимание на актера, сыгравшего роль Исмаил Хана. Им оказался никому тогда неизвестный армянский актер Вячеслав Степанян.

Я даже могу предположить, что роль предлагали российским актерам, но те, почитав реальную историю обороны Баязета, решили не пачкаться.

У самого же Степаняна после этой роли дела пошли резко в гору. Снявшийся до этого за 15 лет всего в двух армянских фильмах, он стал ежегодно приглашаться для эпизодических ролей в серьезные проекты.

Дальнейшее изучение актерского состава показало, что и главного отрицательного героя, осаждавшего цитадель, турка, генерала Фаика-Пашу, играет тоже армянин - Жан-Даниэль Хангулян.

Степанян и Хангулян

В сериале еще куча армян - Ерванд Арзуманян, Арсен Амаспюрянц, Сергей Сафарян, Артур Асатурян, Карен Мартиросян, Артак Шолинян, Зита Бадалян ...

Генерал Тер-Гукасов (Ерванд Арзуманян)

Такое впечатление, что фильм снимался в Армении.

Поверьте, я далек от межнаца. Ни в одной моей статье нет ничего плохого ни об одной нации (без исключения). Но во всем этом виделась какая-то чудовищная несправедливость.

Явно видно, что кто-то лоббирует клевету против русского генерала-азербайджанца. Пытается вбить клин между русским и азербайджанским народами, используя для этого главную государственную площадку.

Причем этот кто-то должен быть достаточно высокого ранга, чтобы заказать соответствующий фильм и сценарий к нему, продвинуть армянских актеров (главное, на те роли, где надо от души сыграть отвратительные образы) и показать все это по государственному каналу в прайм-тайм.

Положение осложнялось тем, что сериал был снят в 2003 году, поэтому через 17 лет следы могли элементарно затеряться.

Однако опасения оказались напрасными. Достаточно было посмотреть, кто был Генеральным директором телеканала "Россия" в этот период - с 1999 по 2002 год каналом руководил армянин Александр Завенович Акопов.

Акопов

В том же году создавший компанию "Амедиа" - лидера по производству сериалов. (После ухода с канала "Россия" ставший ее главой.) С декабря 2013 года - президент Фонда "Академия Российского телевидения".

Я даже не представляю, где и с кем еще такое может произойти. Гражданин России, занимающий большую государственную должность, использует ресурсы страны в угоду своей исторической родине. Пропагандируя ненависть к дружескому россиянам народу.

Может он поэтому и пытался оболгать азербайджанца Нахичеванского, потому что тот, в отличие от армянина Акопова, остался до конца верен своему Отечеству. Воевал, проявляя героизм, когда лично ему обещались турками золотые горы".

И вот что пишут пользователи в своих комметариях: