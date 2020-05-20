Старик и ложь: как Шахназаров врет о том, чего сам не знает

Странная закономерность: в этом подлунном мире для более-менее известных армян нет ни правды, ни лжи. Есть только факты, выдуманные им самим для их же эфемерного мира. Тот мир химеричен, грустен, там скорбь и ложь, печаль и ирреальность идут рука об руку. И они, армяне, не чувствуя гибельность своих ошибок, верят лишь тем "фактам", которые им нравятся. Видимо, другого способа жить они попросту не знают. А те, кто считают те "факты" недостаточными для очень большой лжи, пытаются выдать их за истину.

Так более или менее известные армяне тонут в омуте заблуждений.

Среди них есть и известный российский режиссер Карен Георгиевич Шахназаров. 67-летний кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель на передаче Леонида Якубовича "Звезда на Звезде" заявил, что относится к древнему тюркскому роду Шахназар: "Наш род, Леня, основал Карабах. Основатель Карабаха считается наш прапрадед Гусейн Мелик-Шахназар. Кстати, Гусейн-имя мусульманское, на коем основании азербайджанские историки говорят, что вот видите, это на самом деле наша территория, потому, что основатели Карабаха, они тогда были тюрки. И фамилия у нас не армянская, Шахназар. Шахназар не армянская фамилия. А потом они забыли и арменизировались. Так что я князь".

По словам Шахназарова, оказывается, его предки владели правом на Карабах и Шуша была родовым владением его предков.

Далее он рассказал, что его прадеда звали Гусейн Мелик шах Назар. Также он указал, что именно тюрки являются основателями Карабаха, а карабахские армяне это арменизированные тюрки.

Вроде как известный режиссор-армянин сетует на своих же, армян и, якобы в шутку говоря "все, что говорят армяне о своей истории, надо разделить на 28", он не пылает симпатией к Азербайджану.

Наоборот, К.Шахназаров, улыбаясь, с нескрываемой иронией сообщает ведущему программы, что его не пускают в Азербайджан. Когда же Якубович спрашивает причину, Шахназаров, сделав грустную мину, говорит: "Как-то пытался поехать. Не пустили, сказали, что не смогут обеспечить мою безопасность".

Увы, Карен Шахназаров откровенно, совершенно не чураясь содеянного, врал. Причем, "господин соврамши" столь неумело лгал, что даже стыдно за него - как бы парадоксально ни казалось, учтивая склонность режиссера к абсурдным метафорам.

Во-первых, никто и никогда не запрещал ему въезд в Азербайджан. Наоборот, он получал приглашение на международные кинофестивали и дни Российской культуры, проведенные в Баку. Но Шахназаров упорно отказывался, каждый раз приводя совершенно несуразные причины своего желания отсутствовать,

Что касается "обеспечения безопасности", то за последние годы чуть ли не десятки раз армяне принимали участие в международных форумах, саммитах, спортивных мероприятиях. А на Первых Европейских играх Армения была представлена национальной сборной и в общем медальном зачете заняла 36 место среди 50 стран-участниц.

А Гусейн Мелик Шахназар никогда не был "основателем" Карабахского ханства и тем более, владетелем города Шуша.

Он был Варандским меликом, убийцей своего дяди. Именно после того, как Гусейн Мелик мечом обезглавил своего дядю, он стал владельцем Варанда, одной из областей Карабаха. Карабахские мелики, услышав о гнусном преступлении Гусейн Мелика, двинулись на него, желая уничтожить убийцу, присвоившего дворец дяди.

Объединенная армия меликов напала на Варанд, опустошила и ограбила десятки деревень, но Мелик Шахназар сбежал и тем спасся. Далее он, чтобы уйти от карающих мечей меликов, обратился к основателю и правителю Карабахского ханства Панахали хану, принес вассальную присягу хану и стал его подданным. А потом все было тривиально - Мелик Шахназар выдал свою дочь Хуризад замуж за сына правителя - Ибрагимхалил хана.

Посему, псевдозаумные рассуждения Карена Шахназарова о своих предках и, тем паче, об истории Карабаха не только иррациональны, но и абсурдны, лживы.

Трудно понять, что в словах Карена Георгиевича больше: незнания истории собственного рода или затмевающей ему глаза амбициозности. Так очевидно далек этот человек от знания региона, который он, судя по всему, полагает своей вотчиной.

Удивительно, что человек, считающий себя культурным и образованным, настолько невежествен, что с ходу отрицает мнения людей, компетентных в столь легковесно затрагиваемых режиссером вопросах истории и генеалогии.

Вырождение, выродиться - означает, по С. И. Ожегову, "ухудшиться в породе, потерять ценные свойства предков".

И это как раз о Карене Шахназарове, который так любит учить морали в ходе многочисленных телевизионных ток-шоу...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az