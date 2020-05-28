Телебашня и мост в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага

Сегодня телебашня и мост "Мира" над Курой в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Отмечается, что акция организована по случаю 28 Мая - Дня Республики в Азербайджане.