https://news.day.az/politics/1239225.html Телебашня и мост в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Телебашня и мост в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Сегодня телебашня и мост "Мира" над Курой в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
Отмечается, что акция организована по случаю 28 Мая - Дня Республики в Азербайджане.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре