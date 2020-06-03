В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Имею честь от имени народа Афганистана передать Вам и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Наряду с пожеланиями дальнейшего расширения дружественных связей и сотрудничества между нашими странами, также верю, что Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством достигнет еще большего развития.
Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, успехов, дружественному народу Азербайджана - счастья и прогресса", - говорится в поздравительном письме.
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Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Разрешите от имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и от себя лично передать Вам мои поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня республики.
Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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