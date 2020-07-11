Если бы не карантин, последствия были бы катастрофическими

В настоящее время пандемия коронавируса продолжает стремительно распространяться в большинстве стран мира. Число инфицированных превысило 12 миллионов, количество погибших приблизилось к 600000 человек. К сожалению, вакцина или лекарство от вируса до сих пор не найдены.

Об этом Day.Az сказал доктор экономических наук, профессор, депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев.

Как заявил наш собеседник, когда коронавирус начал распространяться в развитых странах (Италия, Испания, Германия и др.), в результате неподготовленности правительств и системы здравоохранения, количество зараженных в вышеупомянутых странах росло в геометрической прогрессии.

"В отличие от этих стран, руководство Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой приняло эффективные превентивные меры для предотвращения распространения вируса с первых дней вспышки. Для лечения инфицированных COVID-19 были предусмотрены больницы, мобилизованы медицинские работники, в страну было доставлено современное медицинское оборудование, был запущен завод по производству защитных масок.

Помимо этого, регулярно осуществлялась дезинфекция в городах и районах и проводились кампании по информированию общественности. Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, ежедневно контролировал ситуацию, установил строгий карантинный режим, приостановил или ограничил деятельность во многих сферах и запретил проведение массовых мероприятий.

Данные меры позволили предотвратить распространение коронавируса, и, как следствие, число заболевших и погибших от этой болезни были минимальными", - пояснил парламентарий.

По его словам, когда Оперативный штаб принял решение о смягчении сократить карантинного режима с 18 мая, население должно было продолжать регулярно соблюдать правила гигиены, использовать защитные маски и находиться в расстоянии в 1,5-2 метра между людьми.

"К сожалению, некоторые из наших граждан вместо того, чтобы следовать этим простым правилам, восприняли ослабление карантинного режима как полную победу над COVID-19. Граждане вернулись к обычной жизни и вскоре мы стали свидетелями горьких последствий такого отношения.

Резко увеличилось количество заражений и летальных исходов. Ситуация дошла до того, что Милли Меджлис был вынужден принять решение о значительном увеличении суммы штрафов за нарушение карантинных правил. Поэтому я призываю наших граждан соблюдать правила, установленные государством в эти трудные времена. Конечно, я понимаю, как трудно изолировать людей в домах в эти жаркие летние дни, и желание больше гулять на свежем воздухе. Однако надо помнить, что чем серьезнее мы будем следовать правилам, тем скорее мы сможем избавиться от этой проблемы и снизить нагрузку на наших врачей", - отметил он.

Комментируя открытие госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом, где принимали участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, депутат сказал:

"В настоящее время больные коронавирусом получают лечение в 45 больницах Азербайджана, причем 36 из этих больниц построены распоряжениями главы государства в последнее время. Если бы эти больницы не были построены, страна могли бы столкнуться с серьезными проблемами в здравоохранении", - считает он.

Гулиев также считает важным тот момент, что благодаря чартерным рейсам Азербайджану удалось вернуть на родину соотечественников, проживающих в таких странах как Италия, Испания, Германия, Россия, Украина, Иран, Турция и др.

При этом, продолжил он, наличие случаев заражения среди молодежи, а также случаи заражения поголовно той или иной семьи является результатом несоблюдения требований карантинного режима, несмотря на предупреждения специалистов.

Как подчеркнул парламентарий, рост злоупотреблений, попытки проведения свадеб и похорон, а также работа кафе, ресторанов и других развлекательных центров в период запрета повысили риск распространения вируса.

"Недавние нарушения, выявленные в отеле Fairmont Baku и других местах вызвали бурную реакцию главы государства. Попытки провести небольшую свадебную вечеринку в Шамкире, а также вечеринку в честь мужчины, который вернулся с военной службы в Масаллы, ряд траурных церемоний в некоторых регионах вызвали широкое общественное осуждение", - подчеркнул наш собеседник.

Продолжая тему, он сказал, что ввод в эксплуатацию модульных больниц позволил создать достаточное количество коек, увеличить количество отделений интенсивной терапии и повысить квалификацию врачей.

"Следует выразить благодарность врачам и сотрудникам полиции за самоотверженную работу, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Ведь врачи неделями остаются вдали от своих семей, занимаясь лечением пациентов с коронавирусом, а сотрудники полиции, круглосуточно находятся на постах, выполняя служебные обязанности при любых погодных условиях", - подчеркнул Гулиев.

Депутат выразил сожаление о том, что некоторые силы как внутри страны, так и за ее пределами пытаются использовать ситуацию с пандемией в своих целях, пытаясь подорвать доверие граждан к мерам правительства.

"В отличие от оппозиции других стран, которая солидарна с правительством в критических ситуациях, радикальная оппозиция в нашей стране использует ужесточение карантинного режима в качестве пропаганды в клеветнической кампании против правительства, делая абсурдные заявления.

Хочу подчеркнуть, что претензии радикальной оппозиции необоснованны, строгий карантинный режим не приносит никаких дивидендов правительству, наоборот, является тяжелым бременем для экономики страны. Временное прекращение деятельности во многих отраслях экономики, принятие мер по социальной защите населения, выплата пособий - это нагрузка, которая ложится на госбюджет. Однако, как отметил Президент Ильхам Алиев, шаги правительства нацелены прежде всего на защиту здоровья граждан.

Кстати говоря, добавил он, ужесточение карантинного режима дает положительные результаты.

"В то время как суточная заболеваемость стабилизировалась в районе 520- 550 человек, стремительно растет число выздоравливающих людей. Это свидетельствует о том, что ситуация меняется в лучшую сторону", - подчеркнул Гулиев.

Наш собеседник также коснулся интервью главы государства Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Телевидению "Хазар", в частности, темы нагорно-карабахского конфликта.

"Армяно-азербайджнский конфликт остается самым болезненным вопросом нашей страны на протяжении почти 30 лет. В результате этого конфликта около миллиона азербайджанцев, проживающих в Армении и зоне конфликта, были изгнаны со своих исконных земель, и 20 процентов наших земель находятся под оккупацией армян. Конфликт также нанес серьезный ущерб нашей экономике. Правительство тратит большие средства для улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев", - заявил депутат.

В этом контексте, продолжил Гулиев, Азербайджан ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая выступила посредником в урегулировании конфликта - помочь восстановить справедливость, способствовать освобождению оккупированных территорий и возвращению беженцев в свои дома.

"К сожалению МГ ОБСЕ не предприняла каких-либо серьезных действий в этом направлении в последние годы. Несмотря на четыре резолюции ООН о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных территорий и призывы других международных организаций освободить оккупированные территории, сопредседатели не предпринимают эффективных шагов и не оказывают серьезного давления на страну-оккупанта. Несмотря на то, что представители сопредседателей время от времени меняются, отношение к конфликту остается прежним. МГ ОБСЕ также закрывает глаза на предпринимаемые руководством Армении авантюрные шаги по срыву переговоров по урегулированию конфликта, а также на бессмысленные заявления об участии Нагорного Карабаха в переговорах в качестве третьей стороны", - посетовал он.

По мнению нашего собеседника, решительные заявления Президента Ильхама Алиева с самых высоких трибун международных площадок о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, привлекло внимание международного сообщества.

"Азербайджан способен освободить оккупированные территории без помощи сопредседателей. Это наше право, нашего военного потенциала достаточно для разрешения конфликта в нашу пользу. Четырехдневная война в апреле 2016 года доказала всему миру, что Азербайджан способен восстановить свою территориальную целостность военным путем. Применив небольшую силу, наша армия за короткое время освободила значительную территорию и уничтожила большое количество вражеских сил и военной техники.

Хотя ситуация с пандемией замедлила урегулирование конфликта, считаю, что наши земли вскоре будут освобождены от оккупации. Я видел эту уверенность в глазах нашей молодежи в апреле 2016. Несмотря на изменения в руководстве Армении, отношение к конфликту не изменилось. Поэтому военное решение конфликта неизбежно. Я верю, что наша славная армия, и храбрые солдаты скажут свое заключительное слово", - заключил Эльдар Гулиев.

Абдул Керимханов