Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Черногории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Черногории Мило Джукановичу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны.

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро всесторонне развиваются по восходящей. Убежден, что шаги, предпринимаемые нами на пути укрепления связей в двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь будут служить интересам двух народов и стран.

В период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, хочу подчеркнуть, что азербайджанский народ солидарен с дружественным народом Монтенегро.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране - постоянного благосостояния и спокойствия", - говорится в поздравительном письме.