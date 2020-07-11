Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Черногории
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Черногории Мило Джукановичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны.
Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро всесторонне развиваются по восходящей. Убежден, что шаги, предпринимаемые нами на пути укрепления связей в двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь будут служить интересам двух народов и стран.
В период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, хочу подчеркнуть, что азербайджанский народ солидарен с дружественным народом Монтенегро.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране - постоянного благосостояния и спокойствия", - говорится в поздравительном письме.
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