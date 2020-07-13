Союзники не поддержали Армению: Сегодняшнее заседание ОДКБ откладывается

В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванной провокацией армян 12 июля на Тавузском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.

Как передает Day.Az, сообщение об этом было размещено на официальном сайте ОДКБ. Однако сейчас данное сообщение уже недоступно на сайте Организации, и нет никаких объяснений, почему оно удалено, состоится заседание постоянного совета ОДКБ или нет.

Напомним, что сообщение о проведении экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ было размещено после состоявшейся утром телефонной беседы министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.