Азербайджанская армия скажет свое веское слово и Карабах будет освобожден

Армения по-прежнему демонстрирует деструктивную позицию в урегулировании карабахского конфликта.

Об этом сказал Day.Az известный узбекский политолог и историк, автор ряда книг по армяно-азербайджанскому конфликту Шухрат Барлас, комментируя последние события на Товузском направлении государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Узбекский политолог подчеркнул, что в этот раз армянская провокация была осуществлена не на линии соприкосновения в оккупированном Карабахе, а с территории Армении, что, скорее всего, преследует определенные цели.

"Власти Армении вновь поставили своих граждан под удар. С самого начала конфликта Ереваном двигало вовсе не стремление к восстановлению армянской государственности и не желание независимости армянского народа. Целью было исключительно стремление к территориальным приобретениям и к искусственному расширению ареала проживания армян. Армянские политиканы, жаждущие власти, и сегодня продолжают свое черное дело, которое уже принесло немало бед двум народам", - сказал Барлас.

Армения, отметил он, по-прежнему демонстрирует деструктивную позицию в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Годы бесплодных переговоров и попытки Армении сохранить статус-кво не позволили добиться прогресса в урегулировании конфликта.

"Армения не выполнила четыре резолюции Совета безопасности ООН, требующие безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Ереван открыто игнорирует документы этой влиятельной международной организации, тем самым бросая вызов мировому сообществу. Но я верю, что справедливость восторжествует, азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева скажет свое слово, земли любимого мной Азербайджана будут возвращены их законным хозяевам. Я уверен в этом", - сказал Шухрат Барлас.

Лейла Таривердиева