Армянские радикалы обещают 500 долларов за адреса азербайджанцев в США

Армяне в США и других странах мира запустили террористическую кампанию против турков и азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az, на страницах в Instagram, принадлежащих армянам, производится массовая рассылка с обещанием награды в 500 долларов за адреса и данные об азербайджанцах и турках, живущих в США (конкретно в Калифорнии) и других местах.

Очевидно, что армянские радикалы планируют против азербайджанцев и турков новые провокации.



Ранее Day.Az уже отмечал, что к антиазербайджанским провокациям за рубежом по личному указанию Пашиняна подключилась террористическая организация ASALA. Их активисты уже были замечены на аналогичных акциях, например, в Нидерландах.



Все происходящее не только показывает, что прикидывающиеся демократами и жертвами армянские националисты - на самом деле банальные расисты и преступники, но и то, что в основе армянской агрессии против нашей страны лежит не территория, а именно ненависть по этническому признаку.



Возникает еще один вопрос - куда смотрят американские спецслужбы? Хочется надеяться на то, что провокации армянской националистической сети в США против азербайджанцев не останутся безнаказанными, а виновные ответят по всей строгости закона.