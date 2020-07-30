Столкновение Кочаряна с Пашиняном

Обвиняемый в свержении конституционного строя Армении по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года, и вышедший из тюрьмы под залог, второй президент Армении Роберт Кочарян начинает мстить нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну.

Так, в интервью трем армянским телеканалам, комментируя ситуацию на границе с Азербайджаном, Кочарян раскритиковал выражение Пашиняна "Арцах - это Армения и всё" в контексте урегулирования карабахского конфликта.

Напомним, что 5 августа Пашинян выпалил вышеупомянутую фразу на митинге в оккупированном Ханкенди, в то время как весь мир однозначно признает Ханкенди азербайджанским городом. В Баку отреагировали на заявление, сказав, что агрессивные заявления Пашиняна противоречят сути карабахского конфликта.

Кочарян также упрекнул своего заклятого врага в несоответствии данного высказывания с заявлениями о том, что по вопросу карабахского урегулирования должно быть принято решение, которое удовлетворит все стороны.

Продолжая сыпать претензии на своего политического оппонента, Кочарян заявил, что урегулирование карабахского конфликта сегодня протекает в неблагоприятном поле для Армении.

Так или иначе, что Кочарян, что Пашинян не понимают главного. Оба продолжают надеяться на то, что Азербайджан откажется от своих принципов в переговорном процессе. Оба рассматривают урегулирование карабахского конфликта только в контексте прав несуществующего "народа" Карабаха на самоопределение, с чем Азербайджан никогда не согласится.

К большому сожалению обоих, никаких изменений в позиции по Карабаху у Азербайджана быть не может. Более того, руководство Азербайджана регулярно предупреждало противника, что если переговоры будут бессмысленны, то Азербайджан будет действовать иначе.

Происходящее же сегодня в Армении говорит о том, что кризис власти в этой стране усугубляется еще больше. Кочарян явно демонстрирует обществу свои политические амбиции. И продолжит оставаться головной болью Пашиняна до тех пор, пока не достигнет желаемой цели.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az