https://news.day.az/politics/1261853.html Президент Ильхам Алиев проехал за рулем нового «лондонского такси» модели ТХ - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев проехал за рулем нового «лондонского такси» модели ТХ - ВИДЕО
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми "лондонскими такси" модели ТХ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о характеристиках новых такси, а затем сел за руль одного из этих автомобилей и лично ознакомился с характеристиками в движении.
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