Президент Ильхам Алиев проехал за рулем нового «лондонского такси» модели ТХ

12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми "лондонскими такси" модели ТХ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о характеристиках новых такси, а затем сел за руль одного из этих автомобилей и лично ознакомился с характеристиками в движении.