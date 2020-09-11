Армения готовит удар по России

На сайте информационно-аналитического издания "Евразия. Эксперт" опубликована статья, в которой описываются подробности того, как США занимаются переформатированием гражданского общества в Армении и с помощью известного миллиардера Джорджа Сороса пытаются через Армению развалить Россию и Иран.

Издание напоминает, что 30 августа Европейская комиссия планирует выделить до €2 млн на укрепление организаций гражданского общества в Армении, а фактически - процесса "соросизации" в армянском обществе.

Автор статьи отмечает, что подобные проекты в Армении реализуются не в первый раз. Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии выделить €3 млн. на развитие структур гражданского общества в стране. В феврале Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США планировало выделить на развитие "культуры демократии" в Армении более $640 тыс. В целом следует отметить, что после "бархатной революции", произошедшей в Армении в 2018 г., новая власть "продолжает традицию" властей ушедших и предоставляет широкое поле деятельности для неправительственных организаций.

"Старые грабли"

Десятилетие, предшествующее армянской революции 2018 г., по праву можно назвать в Армении периодом активного разрастания сети неправительственных организаций. Причем финансировались эти организации различными структурами - Европейская комиссия, USAID, British Council, GTZ, Госдеп, пресловутый Фонд "Открытое Общество" и так далее. Очевидно, что каждая из них, выдавая средства на различные программы, преследует свои цели, которые не всегда соответствуют интересам Армении, однако, "зеленый свет" на деятельность подобных организаций был той ценой, которую прошлая власть платила за "внешнюю легитимность" и лояльность международных партнеров.

Для конкретизации указанных сведений следует представить несколько конкретных структур, на поддержку деятельности которых Фондом "Открытое общество" в 2017-2018 гг. было выделено до $3 млн.

● "Союз информированных граждан" (Union of Informed Citizens) - общественная организация, деятельность которой направлена на повышение уровня информированности общественности о важных вопросах. Сумма поддержки - $228 тыс.

● Журналистский клуб "Аспарез" (Asparez, Journalists' Club) в Гюмри. В описании заявлено, что клуб основан людьми, имеющими опыт в журналистике и производстве теле- и видеоконтента. Сумма поддержки - $120 тыс.

● Центр глобализации и регионального сотрудничества. Позиционирует себя, как аналитический центр. Сумма поддержки - $58,5 тыс.

Это лишь малая часть программ, реализованных проектов. В их число можно добавить и создание онлайн телевидения FactorTV, которое в период революции 2018 г. активно освещало события, предоставляя прямые включения с мест событий, а сегодня является одним из лояльных действующей власти СМИ.

Как уже было сказано, прошлая власть закрывала глаза на активную деятельность указанных фондов и структур, что создало для них благотворную почву для развития. Однако вопрос был не только в желаемой лояльности от западных партнеров, но в подходах к управлению и коммуникации с различными акторами политического процесса, которых придерживались ушедшие власти.

Одной из специфических особенностей политического процесса Армении до 2018 г. было заигрывание с "гражданским обществом" и мнение о том, что его можно использовать во внутривластной борьбе и "натравливать" на неугодных политических деятелей и крупных бизнесменов.

Но, как уже было отмечено, было ошибкой полагать, что гражданских активистов "безболезненно" можно использовать в рамках внутриполитической борьбы. И все те, кто годами "взращивались" как гражданские активисты и широко "раскручивались" в глазах общества, весной 2018 г. "опрокинули" режим Республиканской Партии Армении. Сегодня всем этим активистам представлена возможность работать в государственных структурах, а указанным фондам предоставлено широкое поле для активной деятельности и "борьбы за ума и сердца" армянской молодежи. Действующее руководство полагает, что данные структуры являются для нее партнерскими, и ожидать от них угрозы не стоит. Однако все не так просто.

Между Соросом и Болтоном

Когда в 2019 г. после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе стало ясно, что армянский премьер на данном этапе отказывается от урегулирования карабахского конфликта в рамках концепции "Плана Болтона" (Джон Болтон - бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности), известный миллиардер Джордж Сорос заявил о поддержке гражданского общества Армении - "для демократического настоящего и будущего страны".

Следует отметить, что ситуация в Армении является особой по той причине, что здесь интересы американского государства и Сороса сходятся, хотя зачастую они могут не совпадать. А раз интересы совпадают, и "зайти с основного хода" не получилось, было принято решение попытаться решить вопрос Карабаха иным образом и добиться участия официального Еревана в возможных антииранских действиях.

Согласно "Плану Болтона", Армения должна избавиться от "исторических стереотипов", то есть выйти из-под российского влияния и оказаться в орбите западного влияния. Кроме того, бывший советник президента США по национальной безопасности фактически требовал от Армении стать участницей направленных против Ирана шагов, не исключая также закрытия армяно-иранской границы. "Планом Болтона" предусматривается, что Армения должна пойти на уступки в вопросе Карабаха, подготовив до этого свое общество к "миру". Важно понимать, что с уходом Болтона из администрации президента его "план" не перестал быть актуальным. Люди приходят и уходят, а интересы остаются.

После отказа Пашиняна от решения проблемы в рамках данного плана вашингтонские аналитики посчитали, что отступление произошло в результате давления официальной Москвы, а также военно-политической элиты Карабаха, бывших властей Армении, а также национальных сил. Именно с целью слома этого сопротивления Сорос и будет финансировать "гражданское общество", то есть сводить на нет ресурсы сопротивления. Иначе говоря, ценой "демократизации" Армении будет происходить развязывание рук Пашиняна в вопросе Карабаха и ликвидация сопротивления его шагам. Расчет в том, что после этого реализация плана Болтона уже не встретит противодействия.

Нужно подчеркнуть, что мишенью США являются Россия и Иран. Армения является лишь инструментом достижения более масштабных целей.

Более того, от Пашиняна на Западе ожидают 3 вещи: вывода российской 102-й военной базы с территории Армении, выхода из ОДКБ и "экспорта революции" на пространство ЕАЭС. Только когда указанные цели будут реализованы, Пашинян может рассчитывать на финансовые инвестиции с Запада.

Однако, если указанное произойдет, Армения встанет перед вопросом сохранения государственности. И так как премьер не до конца оправдывает возложенные на него ожидания, западные партнеры по разным каналам воздействия активизировали работу с гражданским обществом Армении, в надежде воспитать иное поколение и с большей легкостью решить указанные проблемы в будущем. Именно этим обусловлена их щедрость в вопросе поддержки развития институтов гражданского общества, тогда как в деле преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса Армения не получила от них значимой поддержки.

Вместе с тем, необходимо понимать, что "зеленый свет" на деятельность различных фондов в Армении, активное вовлечение лиц участвующих в различных международных грантовых проектах в деле управления государством ставит под угрозу национальную безопасность Армении.

Следует отметить, что Пашинян повторяет ошибки прошлых властей, полагая, что финансируемые из-за рубежа гражданские активисты и НКО не представляют для него опасности, и даже являются партнерами. Это не так. Они в первую очередь преследуют свои цели и цели своих спонсоров. Эта истина стара как мир.

Разве не является для нее угрозой, когда глава организации, годами получавшей гранты от Фонда "Открытое общество", сегодня пишет для Армении Избирательный кодекс, реформирует судебную систему и координирует написание новой Конституции? Речь идет про "Союз информированных граждан" (Union of Informed Citizens) и его главу Даниела Иоаннисяна.

Если правительство Пашиняна не будет решать этот вопрос, то "бархатную революцию" будут осуществлять уже против самого Пашиняна, делает вывод автор статьи.

Байрам Эльшадов