Армения ненавидит Грузию за дружбу с Азербайджаном

Английское слово "sequel" происходит от латинского "sequellia" и буквально означает "продолжение". Это понятие чаще применимо к телесериалам. Представьте, что сериал за один-два сезона уже исчерпал свои основные сюжетные линии, персонажи прошли необходимый этап развития (часто так бывает, когда в основе сюжета первых сезонов лежит литературное произведение), но продюсеры чувствуют, что интерес зрителей еще не угас, сериал в какой-то мере сохраняет свой ползучий рейтинг, а значит, сможет привлечь определенные рекламные деньги. По этим причинам снимается еще один сериал, являющийся органичным продолжением этого сериала или, по крайней мере, с участием нескольких героев, который продлится еще несколько сезонов, пока продукт не потеряет свою коммерческую значимость и не набьет оскомину.

Как правило, продолжение бывает менее интересным, чем, так сказать, "основная часть". Таким же образом уже закончилась основная часть сериала "Революция 2018". Сюжетные линии "50/50 Сашика", "Манвеловская тушенка", "Процесс над Кочаряном", "Никол опять танцует джигу в Шуша", "Пашинян грозит ворогу" больше не имеют потенциала для развития, потому что потеряли интерес в глазах скучающих зрителей.

В новом сиквеле не будет принципиально новых сюжетных линий или неожиданных поворотов. Так будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет неожиданное событие, такое же, как революция 2018 года. А потом начнется еще один сериал с совершенно новым сюжетом.

И где там будет Пашинян, какая роль будет ему отведена - не ведомо никому, даже хозяину театра ереванских марионеток Джорджу Соросу, тряпичных дел мастеру.

Что же касается самой многострадальной, несчастной, потерянной и превратившейся в failed state Армении, то она является постоянным источником реальной угрозы для Азербайджана. Армения управляется неадекватным, подверженным многим маниям Пашиняном и поэтому мы должны отслеживать и знать все события, связанные с Арменией.

Может возникнуть вопрос: откуда мы узнали о поставке оружия им из Сербии и России. В особенности, из Сербии. Конечно, мы узнали об этом из надежных источников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые раскрыл подоплеку и закулисье этого весьма интересного процесса: "В эти страны по дипломатическим каналам были отправлены сигналы по данному вопросу. В то же время у меня состоялся телефонный разговор с президентами обеих стран, и я выразил свою обеспокоенность. Я отметил, что это вызывает много вопросов в азербайджанском обществе. Особенно то, что поставка данных грузов приобрела интенсивный характер, а также произошла сразу после прекращения столкновений и продолжалась с июля по сентябрь. Это уже факт. Поэтому я посчитал, что как ответственная страна мы обязательно должны прояснить данный вопрос. Я вообще считаю, что если есть какая-то проблема, вопрос, беспокойство, то почему мы должны это скрывать. Мы должны сказать об этом, и мы это сделали. Пресс-служба Президента опубликовала соответствующие сообщения, связанные с телефонными разговорами. Считаю, что содержащейся в них информации достаточно".

Вот так - глава государства расставил все точки над i и ясно, конкретно и точно высказался по очень важной, точнее, в нынешних условиях архиважной теме.

Ибо превратившая внешнюю политику в сонму шизоидальных заявлений Армения развязала вооруженную агрессию против Азербайджана. Армения является страной, спонсирующей этнический сепаратизм, локальные вооруженные противостояния, прокси-диверсии и терроризм.

И как ни "странно" на первый взгляд, Россия - стратегический партнер Азербайджана, страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ продолжает тайно вооружат Армению.

Интенсивный характер поставки оружия, конечно, серьезно беспокоит нас, так как оно используется против нас. Из этого оружия убивают наших детей, граждан. Поэтому данный вопрос, как и любой другой, находится в центре внимания. Мы и дальше будем контролировать ситуацию.

Президент Ильхам Алиев высоко оценивает действия правительства соседней и братской Грузии в этом вопросе. Грузия не позволила перевозить через свою территорию оружие в Армению. Именно поэтому транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем.

"Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это. Могу сказать, что в лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга. Межправительственные связи с каждым днем укрепляются. Реализуются многие важные проекты", - сказал глава государства И.Алиев, отвечая на вопросы представителей местных телеканалов.

Баку и Тбилиси намерены и далее укреплять взаимовыгодные связи. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 24 сентября с официальным визитом отправится в Грузию. Это будет его первый визит в Грузию в качестве министра иностранных дел и третий визит на должности министра МИД. До этого Байрамов побывал в Турции и России. Сейчас готовится программа визита. Есть много вопросов. Нас связывают как исторические узы, так и общие интересы. Сегодня связи и развивающееся сотрудничество между Грузией и Азербайджаном служат интересам обеих стран. Еще раз хочу сказать, что правительства Грузии и Азербайджана находятся в тесном контакте друг с другом, и это будет продолжаться.

В самые жесткие и суровые годы борьбы грузин за самостоятельность Баку всегда была рядом с Тбилиси. Например, как в январскую стужу 2006 года во время терактов на двух участках газопровода из России в Грузию и на высоковольтной линии электропередачи. Напомним, что лишь благодаря своевременной помощи Азербайджана Грузии удалось избежать экономического коллапса.

А через два года, в 2008 году, когда Грузия столкнулась с жесточайшим энергетическим кризисом из-за напряженных отношений с Россией, Баку тотчас помог Тбилиси.

Именно благодаря Азербайджану Грузия стала одним из весьма немногочисленных стран Восточной Европы, обретшей полную энергетическую безопасность.

И самое главное - мы всегда и во всех организациях, со всех трибун поддерживали территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Грузии, напрочь и решительно отметая какие-либо попытки предъявления территориальных претензий к соседнему и братскому государству.

Не стоит забывать и то, что наши соотечественники в Грузии, самое многочисленное и сплоченное меньшинство в стране никогда не задумывались и не выражали сепаратистские настроения.

522 азербайджанцев, граждан Грузии, исполнив свой долг перед Отчизной, отправились в дышавшие смертью окопы войны и приняли участие в войнах в Абхазии и Южной Осетии.

Но и Тбилиси всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана на протяжении всех лет вооруженного конфликта с Арменией. Азербайджанцы и грузины всегда вместе работали, вместе продвигали межрегиональные проекты стратегической значимости, вместе были в радости и в горе.

Но есть и другая правда.

В отличие от азербайджанцев Грузии, армяне, проживающие в соседней стране, дышат ненавистью к государству, гражданами которой являются.

Они активно принимали участие в боях на стороне абхазских и осетинских сепаратистов. Грузины никогда не забудут неисчислимые зверства и леденящие кровь злодеяния армянского батальона имени Баграмяна.

Потом эти же армяне стали локомотивом сепаратизма в Самцхе-Джавахетии, требуя присоединения Ахалкалаки к Армении. Армяне претендуют не только на исконно грузинские территории, но и на грузинскую культуру, историю, церковь, духовные ценности и моральные императивы, музыку и кулинарию.

Армяне, проживающие в Армении и Грузии, а также этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. Источником некоторых событий провокационного характера, произошедших в Грузии в прошлом году и связанных с монастырским комплексом Кешикчидаг, также является мировое армянство. Их основная цель - нарушить грузино-азербайджанские связи.

Но вряд ли армяне смогут достичь своих целей, ведь Азербайджан и Грузия надежные партнеры, открыто обсуждающие все вопросы.

И разве Армения проявляет искреннее отношение к Грузии? Ереван всегда голосовала в ООН и в других международных организациях против Грузии, в вопросах территориальной целостности всегда выступала против Грузии.

Надеемся, что грузинский народ сегодня понимает, кто его друг, а кто - злейший и подлый враг.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az