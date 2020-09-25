Ресурсы ОДКБ не могут быть использованы в территориальных конфликтах

Ресурсы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могут быть использованы в территориальных конфликтах.

Об этом в четверг Trend сказал казахстанский политолог, директор "Группы оценки рисков" Досым Сатпаев, комментируя обращении Армении в ОДКБ за помощью, передает Day.Az.

Как отметил Сатпаев, изначально в уставе ОДКБ четко прописано, что эта организация не может быть использована для каких либо политических, военных игр.

"Любые усилия этой организации не могут быть использованы только потому, что какому-то ее члену этого хочется. Эта организация может показывать поддержку своему члену только в ходе внешней агрессии, а когда речь идет о территориальных спорах, это не входит в прерогативы ОДКБ, потому что все эти вопросы должны решаться дипломатическим путем", - сказал Сатпаев.

Он напомнил, что Казахстан всегда был активным сторонником мирного урегулирования ситуации по нагорно-карабахскому конфликту.

"Казахстан активно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, считая это приоритетом. Всем известно, что поддерживать какие либо сепаратистские настроения это опасная игра, и понятно, что Казахстан никогда не будет поддерживать ни одно сепаратное движение, какие либо сепаратные лозунги", - подчеркнул собеседник.

Подчеркнув, что проблема сепаратизма для Казахстана является проблемой очень важной, Сатпаев вновь отметил, что Казахстан в этом плане всегда будет отстаивать территориальную целостность других государств.