Большинство в ООН даже не поняло, что лепетал Пашинян

Работающая в онлайн-формате 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН продолжается общими дебатами. Накануне перед участниками сессии уже выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его выступление было широко освещено не только азербайджанскими, но и международными медиа. Более того, выдержки из речи азербайджанского лидера были размещены на официальном сайте ООН, что, в общем-то, совершенно закономерно. Учитывая авторитет Президента Азербайджана, место его страны на международной арене и актуальность затронутых им вопросов, выступление не могло не привлечь к себе особого внимания.

После такого блестящего выступления, озвученного при том на прекрасном английском языке, перед премьером Армении Николом Пашиняном стояла очень сложная задача - затмить. Но как? И чем? Бог и папа с мамой одарили Никола лишь крикливым голосом и хитростью. Но площадка ООН - это не митинг на ереванской площади. Здесь ни криком, ни хитростью, которая при отсутствии интеллектуальных достоинств превращается в ничто, не возьмешь.

Можно выкрутиться, если хотя бы представляешь достойную страну. Но и тут Пашиняну не повезло. Ему реально нечего представить, кроме кризиса и наступающей пандемии. Ведь он - премьер той самой страны, которая истерично протестовала против инициативы Баку о специальной сессии ООН по ковиду, хотя сама потеряла контроль над пандемией и переживает угрожающий рост инфекции.

Пашиняну предстояло ответить на жесткие обвинения в адрес Армении, опровергнуть факты, представленные азербайджанским главой, и попробовать противопоставить явным успехам Азербайджана хоть что-то.

Эта миссия, как было ясно с самого начала, была невыполнима. И Никол ее, конечно, провалил.

Начнем с гибридного английского, на котором говорит армянский премьер. Это загадочный язык, являющийся помесью армянского с восточно-девонширским. В авторском исполнении звучит неподражаемо. Пашиняну не раз доводилось восхищать, а точнее шокировать публику своим знанием языков. Вот совсем свежий случай. Не далее как в июне этого года на онлайн-саммите Восточного партнерства Никол, промучившись какое-то время с чтением речи на английском, плюнул и перешел на армянский. Он тарахтел на своем, пока растерявшийся переводчик, наконец, не вышел из ступора и не начал переводить. Кстати Пашиняну тогда тоже пришлось выступать после Президента Ильхама Алиева. Поэтому армянский премьер очень нервничал.

Честно говоря, такая ситуация удивляет. Существуют десятки методик обучения языку, по ним можно научить английскому кого угодно, даже горного козла, а не то что бывшего журналиста. Тут два варианта - либо в Армении нет специалистов, либо Никол просто бездарен. Ну не дано, что тут поделать...

Одним словом, из выступления премьер-министра Пашиняна на сессии ООН мало кто что-то понял. О том, в каком месте он врет, в каком ругает Баку, а в каком сочиняет сказки об Армении, можно было судить только по выражению лица, и то будучи профессиональным физиономистом.

Но если уж говорить всю правду до конца, то тем, кто не понял Пашиняна, повезло гораздо больше, чем тем, кто его понял. Потому что армянский премьер нес полную ахинею, способную оскорбить интеллект любого, кто мало-мальски знаком с ситуацией в Армении и в нашем регионе.

В попытках опровергнуть сказанное оппонентом и завоевать симпатии если не к себе, то хотя бы к своей жалкой стране, Никол, наверное, потерял немало калорий. Приводимые им аргументы, уже набившие оскомину обвинения в адрес Азербайджана, попытки представить азербайджанскую сторону "агрессором" и прочие излюбленные фишки армянского агитпропа - все это не заслуживает комментирования. Деструктивный подход Еревана к переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта, изобретенные Пашиняном формулировки и условия, тоже хорошо известны и не стоят внимания.

Выступление Никола Пашиняна получилось фактически "вдогонку". Прослеживалась явная цель разбить аргументы противника и доказать, где и как он не прав. Все это несерьезно и даже смешно.

А вот что действительно интересно, это то, что накануне своего выступления Пашинян встретился в Ереване с представителями сепаратистов Карабаха, которые прибыли в Ереван, по всей видимости, для консультирования армянского премьера о том, что и как нужно говорить. Пашинян никогда не скрывал, что не в теме, карабахский конфликт для него как тот же английский язык, который как ни учи, в голове не остается. Поэтому каждый раз, когда предстоит важная встреча или выступление по Карабаху, какое-то событие, так или иначе связанная с данным вопросом, он либо сам мчится на оккупированные территории, либо кто-то оттуда прискакивает в Ереван с инструкциями.

Не исключено, что во время зачитывания Николом своего конспекта, рядом находились "высокие гости" из Карабаха. Ведь сессия проходит в режиме онлайн, и за пределами картинки может находиться кто угодно. А "революционный" премьер без группы поддержки не может. Когда доходит до серьезного дела, он забывает не то что английский, но и родной армянский, и в памяти остаются лишь митинговые лозунги и речевки. Те самые, которыми власти Армении кормят свой народ уже не один год и которые для международных ушей ну совсем не годятся.

Зульфугар Ибрагимов