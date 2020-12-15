Константин Эрнст играет против Кремля?

Последний инцидент в Гадруте стал для многих своеобразной проверкой на вшивость. В первую очередь для российской стороны, взявшей на себя миссию миротворца и беспристрастного наблюдателя.

Не будем сейчас говорить о миротворцах, показавших себя не лучшим образом.

Особенно отличились российские СМИ. Истерика, начавшаяся на российском медиа-пространстве в день Парада Победы в Баку, продолжилась с новой силой после сообщений об антитеррористической операции азербайджанской армии в Гадруте.

Операция проведена в ответ на действия армянских боевиков, окопавшихся в лесах и горах на освобожденных территориях и ждавших удобного момента для атаки. В связи с массовой озлобленностью в России на азербайджанский парад и прибытием в регион сопредседателей Минской группы, армянские бандформирования перешли к активным действиям. До этого они уже которую неделю обстреливали гражданских лиц и военнослужащих, а теперь обнаглели окончательно, чуя некую поддержку.

Разумеется, происходящее было растиражировано армянскими и, что особо неприятно - российскими СМИ как "нарушение Азербайджаном мирного соглашения". Практически ни одно средство массовой информации России не указало причину антитеррористической операции азербайджанской армии, и вышло, что наши солдаты просто захотели пострелять и похватать "новых территорий".

Гадко и мерзко. Вид принадлежащей Армении разгромленной российской техники на параде в Баку не повод для откровенной и отвратительной лжи. И ладно, когда врут какие-то одиозные личности вроде Соловьева или фигляра Шейнина. Особо мерзко, когда этим же занимается новостной отдел главного телеканала России - Первого.

В одном из выпусков новостей Первого канала прошел сюжет о ситуации в Гадруте. Ведущая новостей сразу и безо всяких сомнений заявила, что "накануне была предотвращена попытка нарушения азербайджанской стороной условий соглашения". Откуда такая информация у ведущей, если такой фразы не произнес даже опрошенный командующий миротворцами? Что за самодеятельность? Какой-нибудь из армянских сотрудников канала ей об этом рассказал или сам господин Эрнст распорядился?

Команда Константина Эрнста в проармянской пропаганде толк знает. За одно только порождение пропагандистской клоаки Шейнина армянство России должно быть ему благодарно по гроб жизни. Более безобразное, хамское, нарушающее все возможные нормы и рамки тенденциозное шоу еще нужно поискать. Даже у Соловьева есть определенные тормоза, у Артюшки же они отсутствуют в принципе. Тут Первый канал опередил всех по степени хамства в прямом эфире.

Теперь отличился и отдел новостей, распространяющий дезинформацию без указания источников. Надо бы спросить у ведущей, кто нашептал ей в розовое ушко, что это именно Азербайджан нарушил соглашение? Да, хотелось бы услышать имя, а еще лучше фамилию - для большей ясности.

Последовавший после комментария командующего миротворцами сюжет был карамельно-липким и наигранным. Бодрый рассказ о спасении миротворцами армян от мин (откуда взялись мины - опять же, ни слова), о медицинской помощи многострадальным докторами-айболитами из России, ответные комплементы армян о "братстве" и "дружбе". Все в стиле традиционных репортажей времен первой афганской войны, когда советская армия спасала афганцев непонятно от чего, а доктора-айболиты мазали на камеру афганскому ребенку пальчик йодом и все друг друга благодарили.

Те же сценарии, те же тексты.

В принципе, у российской аудитории есть выбор - правду можно узнать из других источников, если захотеть. Но, судя по настроениям в российских соцсетях, эта аудитория не стремится узнать правду. Этому мешает заданный настрой. Сегодня проармянские российские СМИ дружно формируют у российского зрителя чувство ненависти и обиды на Азербайджан за демонстрацию на параде разбитой армянской техники российского производства. Да, это очень смешно и глупо, но эта пропаганда идет и достигает цели. При этом большинство не утруждают себя простым логическим анализом, чтобы заметить - а ведь на том же параде демонстрировалась во всей красе и гордости российская военная техника, находящаяся на вооружении азербайджанской армии. Это что, не имеет значения?

Одним словом, российского зрителя опять дурят. И пусть никто не говорит, что россиянам и российским СМИ на наши дела начихать. Если судить по соцсетям и публикациям в медиа, и наша война, и наш парад, и происходящее в Гадруте терзают российскую публику больше собственных проблем. Этим пользуются проармянские медиа для формирования настроений предпочтений. А если учесть, что практически все основные средства массовой информации подконтрольны армянам, то картина рисуется вполне определенная.

И что интересно - не только мы, но и сам глава России относится негативно к происходящему на российском ТВ. На днях "Комсомольская правда" опубликовала его мнение по этому поводу.

Президент Путин на встрече с членами Совета по правам человека признался, что не может смотреть то, что происходит на российских телеканалах.

"Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи", - сказал он.

Да уж, уровень культуры и совести у команды Константина Эрнста говорят сами за себя.

Зульфугар Ибрагимов