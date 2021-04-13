Президент Ильхам Алиев: Армия, имеющая десять тысяч дезертиров, - это позор

Армия, имеющая десять тысяч дезертиров, - это позор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Что армянские солдаты делали на наших землях? Я говорил об этом еще несколько лет назад на одном из международных мероприятий. Какой-то армянин задал мне вопрос, мол, там идет снайперская война, или же гибнут армянские солдаты. Я сказал, что если они не хотят умирать, то пусть убираются с нашей земли. Во время войны я неоднократно говорил, что пусть руководитель Армении назовет мне дату, когда они уберутся с нашей земли, и мы в тот же миг остановим войну. Так и случилось. Более 300 городов и сел были освобождены на полях сражений, армянская армия была сломлена и уничтожена. Армия, имеющая десять тысяч дезертиров, - это позор. Они приковывали своих солдат цепями на боевых позициях, чтобы те не бежали. Это - зверство. Зверство в отношении своих солдат", - сказал Президент Ильхам Алиев.