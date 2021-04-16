Азербайджан и Беларусь еще раз доказали, что доверяют друг другу

Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, обсуждения, проведенные им с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, открывают новые перспективы для двустороннего сотрудничества. Как дружеская нам страна, Беларусь заинтересована в том, чтобы мир, достигнутый благодаря победе Азербайджана, привел к углублению сотрудничества и развитию региона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Парламентарий подчеркнул, что азербайджано-белорусские плотные экономические контакты охватывают многие сферы и продолжают расширяться. Беларусь будет участвовать во множестве программ по восстановлению освобожденного в результате 44-дневной войны Карабаха. Таким образом Минск в очередной раз демонстрирует свою полную поддержку территориальной целостности Азербайджана и свою приверженность международному праву.

"Хочу отметить участие Беларуси в развитии военной промышленности Азербайджана. Наши страны давно и эффективно сотрудничают в военно-технической сфере, на вооружении азербайджанской армии имеется современное оружие и техника белорусского производства. Это говорит о том, что наши страны доверяют друг другу. И это доверие дорогого стоит. Оно было еще раз подтверждено в ходе этого визита. Кстати, на мой взгляд, не случайно Лукашенко поле визита в Баку позвонил Президенту России Владимиру Путину, обсудил с ним Карабах, поделился своим видением и своими впечатлениями", - сказал азербайджанский депутат, выразив надежду, что все больше партнеров, все больше стран будут приветствовать тот факт, что Азербайджан положил конец растянувшемуся на десятилетия конфликту.

Баку же ставит перед собой задачу многостороннего сотрудничества, партнерства, развития экономики региона для того, чтобы и в социальном, и в экономическом плане все народы регионы почувствовали, что только во взаимодействии можно построить нормальную жизнь. Ни одна страна никогда не выигрывает от политики, основанной на конфликтах, войнах и противостоянии.

"В этом плане позиция Беларуси позитивно воспринимается в Азербайджане, и я уверен, что наше сотрудничество будет содействовать благосостоянию наших народов", - заключил Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева