Варшавское гетто сопротивлялось нацистам дольше, чем целая Франция

Сегодня трагическая и в то же время славная дата в истории еврейского народа. 19 апреля 1943 года произошло масштабное восстание в Варшавском гетто, которое евреи всего мира вспоминают и с болью, и с гордостью.

Восстание в Варшавском гетто, которое началось 19 апреля 1943 года и продлилось по 16 мая, возглавил 16-летний подросток Мордехай Анилевич. Еврейский район Варшавы сражался с вооруженными до зубов фашистами дольше, чем сопротивлялась нацистам целая Франция. Об этом мало кто знает и мало кто говорит. Мир, к сожалению, воспринял антисемитскую мантру о том, что евреи, дескать, шли как овцы на убой. Но это не так, сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель

Мало кто знает, как сопротивлялось нацистам Варшавское гетто, о героизме нашего народа. Мало кто также знает о восстании в лагере смерти для евреев Собибор. Только недавно были сделаны фильмы на эту темы. Никто не знает о сопротивлении в концлагерях и гетто, о еврейских партизанских отрядах, в частности, о героическом партизанском отряде братьев Бельских.

Евреям в Польше никто не помогал из-за распространенных среди поляков антисемитских настроений. Когда лидеры варшавского еврейского восстания обратились к польским организациям - и к Гвардии людова, и к Армии крайова, то получили отказ. Поляки отказали евреям в оружии. Чем же сражались участники варшавского восстания? Они сражались трофейным немецким оружием, которое было немыслимыми путями украдено у немцев при подготовке восстания.

Восстание было подавлено нацистами самым жестоким образом. В ходе восстания было убито около 7000 защитников гетто и около 6000 сгорели заживо в результате массовых поджогов зданий со стороны немецких войск. Оставшиеся в живых жители гетто в количестве около 15 000 человек были отправлены в лагерь смерти Треблинка.

Восстание в Варшавском гетто я бы назвал пиком героизма еврейского народа, когда все понимали, что лучше умереть с оружием в руках, но не склониться перед фашистами. Мы в Израиле помним о тех событиях, о героях, которые предпочли умереть, но не быть рабами нацизма.

Это событие имело колоссальнейшее значение для еврейского народа, который взял в руки оружие и защищался достойно. Повторю - Варшавское гетто сопротивлялось дольше, чем Франция. Это было событие общечеловеческого значение. Любой человек, независимо от национальности, не быдло, не раб, не робот, который будет подчиняться диктаторам, преступникам, националистам и фашистам. Человек предпочитает восстать, но не подчиниться преступной власти. Этот постулат актуален всегда - и тогда, и сегодня.

Азербайджан, как никто другой, способен понять еврейский народ, скорбеть вместе с нами в этот день и разделять нашу гордость. У вас под боком есть страна, которая героизирует фашистских пособников, подонков Нжде, Дро и многих других. Десятки памятников фашистским прихвостням поставлены в Армении. Идеология расового превосходства, ненависти к другим народам из-за их национальной и религиозной принадлежности прививается там детям с младых ногтей. Это неприемлемо и омерзительно. Израиль всегда поддерживал и поддерживает братский Азербайджан, азербайджанский народ, который близок нам и по духу, и по крови, и по нашему общему прошлому. Нас объединяет наше прошлое, наше настоящее и наше будущее, вызовы, которые бросает нашим народам время, в котором мы живем, и наше окружение. Мы приветствуем ваш мультикультурализм, уважение ко всем народам, независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. Мы рядом с вами!

Лейла Таривердиева