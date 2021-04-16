Москва и Баку рассматривают вопрос о производстве вакцин "Спутник V" в Азербайджане

Более 100 тыс. доз вакцины "Спутник V" будут поставлены в Баку в ближайшее время, рассматривается вопрос о производстве российских вакцин от коронавируса в Азербайджане.

Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Знаю, что достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тыс. доз вакцины "Спутник V", потому что мы хорошо понимаем, что единственный способ реально остановить пандемию - это массовая вакцинация", - сказала она.

"Готовы не только поставлять вакцины, но и рассматривается вопрос, насколько я знаю, производства в Азербайджане этих вакцин, что позволит ускорить массовую вакцинацию и, возможно, экспортировать вакцины и в другие страны, тем самым поддерживая общий настрой на всеобщую вакцинацию", - добавила спикер Совфеда.

По ее мнению, важно, чтобы массовая вакцинация прошла во всех странах, чтобы можно было беспрепятственно общаться и "ездить в гости друг к другу".

"Я полагаю, что сотрудничество в этой сфере продолжится. Мы и дальше готовы. Мы сейчас каждую неделю наращиваем объемы выпуска вакцины "Спутник" и не только ее. У нас появились еще две такие же безопасные, эффективные вакцины", - констатировала Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что Россия открыта для сотрудничества. "Мы ничего не скрываем. Мы не преследуем никаких коммерческих целей. А хотим внести свой большой вклад в борьбу с пандемией на планете", - сказала она.