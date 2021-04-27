Сегодня Милли Меджлис утвердит новый состав Центральной избирательной комиссии

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет утвержден новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает Day.Az.

В целом в повестку заседания включены следующие вопросы:

- избрание членов ЦИК и заменяющих их в случае необходимости лиц;

- утверждение устава Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества;

- законопроект о внесении изменения в закон "О прокуратуре" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О свободе вероисповедания" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы "О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом", "О донорстве крови и ее компонентов", "О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних", "Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана", "О пчеловодстве", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О закупке земель для государственных нужд", "О борьбе с заболеванием ВИЧ" и "О пресечении бытового насилия" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы "О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения", "О защите зеленых насаждений", "Об обязательной диспансеризации детей", "Об ограничении использования табачной продукции", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью", "О психологической помощи" и "Об общем образовании" (второе чтение)