Есть известный анекдот про то, как руководитель СССР Леонид Брежнев, открыв Большую Советскую Энциклопедию, читает запись о себе. "Мелкий политический деятель периода творческого взлета Аллы Пугачевой". В реальной жизни этот анекдот уместно использовать в качестве сравнения Азербайджана и Армении . Со всех точек зрения Армения является всего лишь страной, проигравшей войну Азербайджану и тоскливо наблюдавшая за ростом авторитета нашей страны в мире.

Очередным тому доказательством стало то, что бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена назвали Баку. Об этом сообщила газета Politico.

Да, в списке потенциальных мест проведения столь важной для всего мира встречи значатся и иные города. Но, что примечательно, только Баку из стран бывшего СССР рассматривается в качестве реальной возможной площадки для диалога президентов США и России.

Что само по себе является признанием огромного авторитета Азербайджана на международной арене и подтверждение того, что наша столица способна выступать модератором диалогов на самом высоком уровне. И в этой связи уместно напомнить, что 10 июля 2019 года в Баку состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

С одной стороны, сложно было переоценить сам факт выбора нашей столицы в качестве места встречи на столь высоком уровне. С другой стороны, то был вполне логичный выбор. Потому, что на протяжении очень многих лет Баку доказывал свою готовность и способность к проведению самых важных, крупных международных форумов. Достаточно вспомнить всего один из длинного ряда таковых. Я говорю про Бакинский процесс, который был запущен в 2008 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Его целью было создания действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога. В рамках "Бакинского процесса" на конференции министров культур государств-членов Совета Европы, проходившей впервые в столице Азербайджана 2-3 декабря 2008-го года на тему "Межкультурный диалог - основа мира и устойчивого развития . Европы и соседних регионов" впервые по инициативе нашей страны с участием 10-ти исламских государств была заложена основа для нового формата сотрудничества. На конференции по содействию межкультурному диалогу приняли участие высокопоставленные представители из 48 стран.

Далее, с целью развития "Бакинского процесса" 13-15 октября 2009 года в Баку была проведена VI Конференция министров культуры исламских стран, в которой приняли также участие представители более 10 Европейских стран. А 7-9 апреля 2011 года в Баку, при партнерстве влиятельных международных организаций ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Совет Европы, ИСЕСКО) состоялсяI Всемирный Форум Межкультурного Диалога. В его работе приняли участие делегации из 102 стран, руководящие лица из более 10-ти международных организаций, министры 20-ти стран, представители известных медиа-структур. В общей сложности, около 500 иностранных представителей с пяти континентов..

Еще более представительным был II Всемирный Форум Межкультурного Диалога. Он состоялся Он прошел в Баку с 29 мая по 1 июня 2013 года.В его работе приняли участие делегации из 115 стран. В том числе и руководящие лица 13 международных организаций (ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, ИСЕСКО, ИРСИКА, Совет Европы, Всемирная туристическая организация ООН, Центр Север-Юг Совета Европы, НАТО, ТЮРКСОЙ, Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств, Арабская Лига, АСЕАН, Организация Американских Государств).

Всего, на сегодняшний день состоялись III , IV, V Всемирные Форумы Межкультурного Диалога в Баку. Наиболее представительным из них был IV Форум, состоявшийся 4-6 мая 2017 года. В его работе приняли участие делегации из более 120-ти стран. В числе гостей Форума были генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЕС и других международных организаций. Последний, на сегодняшний день, Форум прошел в 2019 году.

И все эти мероприятия, вне всякого сомнения, укрепляли международный авторитет Азербайджана, увеличивали число друзей нашей страны и доказывали способность превращения Баку в площадку для самых глобальных, важнейших для мира встреч. Так что, если президенты США и России также решат встретиться именно в столице Азербайджана, это будет логично и закономерно. А Армения? Она снова никем даже не рассматривается. Ни в каком статусе, кроме статуса "больного человека Южного Кавказа".

Акпер Гасанов