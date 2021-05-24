Перековать мечи на орала: о мирных инициативах Президента Ильхама Алиева

Пока армянские политики нагнетают и так непростую внутриполитическую ситуацию в стране, пытаясь за счёт "лже-патриотической" истерии добиться успеха на предстоящих внеочередных парламентских выборах, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с рядом мирных инициатив по урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

20 мая с участием главы государства состоялись обсуждения Международного центра Низами Гянджеви в формате видеоконференции, на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества".

В ходе обсуждений Президент Ильхам Алиев выдвинул ряд предложений, реализация которых может не только окончательно поставить точку в одном из самых застарелых конфликтов на пространстве бывшего Советского Союза, но и стать началом мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и Армении.

Не случайно местом выдвижения этих новых предложений было выбрано мероприятие Международного Центра Низами Гянджеви.

Международный Центр Низами Гянджеви был создан Указом Президента Азербайджана в 2011 году, когда отмечалась 870я годовщина со дня рождения этого великого азербайджанского поэта.

Это неправительственная организация, задачей которой является изучение наследия выдающегося представителя азербайджанской науки и культуры Низами Гянджеви, гениального поэта и мыслителя, его популяризация в мире, а также продвижение диалога, гуманизма, толерантности, взаимопонимания и межкультурного взаимодействия, мирного сосуществования и справедливости во всем мире.

В настоящее время в эту организацию входят бывшие главы государств и правительств, бывшие члены правительств и влиятельные международные эксперты в области внешней политики, экономики и культуры многих стран мира.

Президент Ильхам Алиев в своём выступлении, а также в ходе ответов на вопросы участников, выдвинул новые идеи, направленные на создание в регионе Южного Кавказа зоны мира и стабильности.

Следует отметить, что несмотря на то, что многолетний азербайджано-армянский конфликт практически окончен, необходимо политическое закрепление результатов Второй Карабахской Войны, которая закончилась поражением Армении и достижением режима прекращения огня, в ходе подписания трёхсторонних Заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Президент Ильхам Алиев не только заявил о готовности подписать мирный договор с Арменией, но и о том, что Азербайджан предлагает закрепить в этом договоре взаимное признание существующих границ между двумя странами и начать процесс делимитации и демаркации.

Параллельно с этим, Азербайджан предлагает создание зоны свободной торговли на Южном Кавказе, с присоединением к этому соглашению Грузии, что не только поможет окончательно урегулировать азербайджано-армянский конфликт, но и создаст уникальные условия для экономического развития всех трёх стран, с выходом на рынки соседних государств.

Президент Ильхам Алиев в очередной раз подтвердил отсутствие у Азербайджана каких-либо территориальных претензий к Армении и призвал к началу реального диалога и примирению двух народов.

Глава Азербайджанского государства ещё раз подчеркнул готовность обеспечить армянскому населению Карабахского региона Азербайджана все гарантии безопасности и права, закреплённые в Конституции и экономическое развитие региона.

При этом, открытие коммуникаций между двумя странами и создание новых региональных транспортных коридоров не только выведет Армению из транспортной блокады, но и позволит открыть новые направления, которые приведут к получению значительных средств, так необходимых гибнущей армянской экономике.

Азербайджанская сторона ожидает новых предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на ускорение данного процесса.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль России и США, как сопредседателей Минской группы и поступательное развитие двусторонних отношений с ними во многих областях.

Он также отметил, что Азербайджан придаёт особое значение расширению связей с Европейским Союзом и Китаем, пригласив все страны принять участие в восстановлении освобождённых территорий, обеспечив режим благоприятствования иностранным инвесторам.

Все выступление Президента Ильхама Алиева было проникнуто духом мира и созидательства, желанием начать новый период мирного развития региона, который даст толчок развитию и экономическому процветанию всех стран Южного Кавказа.

К сожалению, эти новаторские предложения Президента Азербайджана, пропитанные духом миролюбия и примирения, не нашли позитивного ответа с армянской стороны.

Как всегда, армянские политики отвергли протянутую оливковую ветвь мира, отказавшись от мирных инициатив и развернув активную пропагандистскую компанию против них.

Не желая признавать итоги Второй Карабахской войны, ереванские политиканы выступили против азербайджанских предложений. Как представители нынешней власти, так и представители оппозиции, занятые предвыборной грызней, постарались исказить суть предложений, чтобы не дать возможность представителям противоположного лагеря обвинить друг друга в "предательстве" национальных интересов.

Особо усердствуют представители так называемого "Карабахского клана" Р. Кочарян и С. Саргсян. Эти военные преступники, построившие свою карьеру и капитал на крови невинных мирных азербайджанских жителей прекрасно понимают, что приняв эти предложения, будет окончательно поставлен крест на их политическом будущем.

Армянская сторона не желает достижения мирного договора, так как в этом случае должна признать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от поддержки остатков сепаратистов и вывести все свои воинские формирования с оккупированных азербайджанских земель.

Многие не знают, что армянская сторона не только оккупировала Карабахский регион Азербайджана, но и захватила села Казахского района, а также эксклав Кярки в Нахичеванской Автономной Республике. Теперь же, под всякими надуманными предлогами, не только не желает освобождать, но и пытается закрепить эти территории навечно.

Устроив бездарное шоу с якобы оккупацией Азербайджаном части территории, армянская сторона пытается закрепить за собой и часть приграничной азербайджанской территории, вводя в заблуждение международную общественность краплёными топографическими картами и липовыми документами 30х годов 20 века.

Попытки Армении отказаться от открытия Зангезурского коридора, желание добиться односторонних уступок от Азербайджана, стремление вновь поднять вопрос о статусе и многое другое, ничто иное, как желание армянской стороны заморозить все проблемы, в надежде на будущий реванш, добиться интернационализации и вмешательства третьих стран, чтобы вновь вернуть утраченное.

Ереванские политиканы не желают ни диалога, ни примирения, вводят армянский народ в заблуждение, обманывают и дезинформируют международное сообщество лживой информацией.

Хотя надо отдать должное, что в результате российского посредничества, армянское руководство все таки вынуждено было согласиться на обсуждение вопроса о делимитации и демаркации границ, что естественно, вызвало бурю негодования у своих политических оппонентов, которые только ищут повод добить Н. Пашиняна и компанию.

Таким образом, азербайджанская сторона в очередной раз предложила Армении перековать мечи на орала. Наверняка, предвыборная борьба не даёт возможность армянским лидерам посмотреть правде в глаза и согласиться с предложением..

Кто бы не победил на предстоящих парламентских выборах в Армении, предложенные новые мирные инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева являются единственным путём выхода из существующего политического и экономического кризиса в Армении.

Пярвин Мирзазаде