Зангезурский капкан для Кремля

За полгода своего существования Трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Армений о прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе существенно изменило геополитический ландшафт Южного Кавказа. Поначалу казалось, что его главным вопросом будут пункты о восстановлении юрисдикции Азербайджана над ранее оккупированными районами вокруг Нагорного Карабаха при сохранении некоего "особого статуса" для армянского населения районов под ответственностью российских миротворцев. Но на деле краеугольным камнем этого документа оказался пункт о разблокировании экономических и транспортных связей, предусматривающий открытие транспортного коридора из Азербайджана в Нахчыванскую автономию и далее в Турцию и Иран через территорию Армении в Зангезуре.

Именно этот вопрос сегодня является принципиально более важным для геополитики Южного Кавказа, чем судьба остатков армянского населения в Карабахе, которая по большому счету уже предрешена и никому вообще не интересна, или даже восстановление территориальной целостности Азербайджана в его административных границах в составе СССР по картам 1975 года, в чем ни у кого в этом мире сомнения нет. Даже армянское общество за исключением двух-трех десятков тысяч человек, чье личное материальное благополучие напрямую многие годы зависело от незаконной хозяйственной деятельности на оккупированных азербайджанских землях в Карабахе, смирилось с неизбежностью утраты раз и навсегда этих земель и всех иллюзий, связанных с их обладанием. Но самое интересное в этом вопросе то, что сегодня в деле его практической реализации наибольшую активность развивает отнюдь не Баку и не Ереван, а именно Москва, для которой вопрос открытия Зангезурского транспортного коридора сегодня гораздо более важен, как оказалось, чем для всех остальных участников соглашения по Карабаху.

С чем это связано? На мой взгляд, такое положение дел обусловлено принципиально новой моделью российско-армянских отношений, принятой для себя Кремлем в качестве рабочей, которая была исподволь навязана ему кардинально изменившимся раскладом сил в регионе Южного Кавказа.

Чтобы мои читатели могли наглядно понять нынешние отношения России и Армении, приведу пример из очень далекой от политологии области. Каждый автомобилист прекрасно понимает, что он может продать свою машину с пробегом за хорошую цену новому владельцу, когда она на ходу и еще имеет ресурс для эксплуатации, в противном случае ее нужно будет сдавать в утиль по цене металлолома. Нечто подобное случилось и с Арменией. Россия могла за хорошие деньги продать ее тому же Азербайджану, скажем, летом 2016 года, когда после поражения армянской армии в апрельских боях всякому непредвзятому внешнему наблюдателю стало понятно совершенно бесперспективное состояние этой страны. В тот момент Кремль за отказ от покровительства своих армянских сателлитов вполне мог получить от Азербайджана и его британских, турецких, пакистанских и прочих покровителей и союзников несколько десятков миллиардов долларов в качестве безвозвратных инвестиций в свою экономику.

Такая возможность сохранялась для Кремля вплоть до лета 2020 года. Но теперь, когда Армения полностью разгромлена в военно-политическом и в военно-техническом отношении, когда Азербайджан заплатил за свою победу кровью тысяч своих лучших сыновей, такая сделка в принципе невозможна. Армения сегодня - это не автомобиль с пробегом на ходу, а груда металлолома, за утилизацию которой еще необходимо будет заплатить экологический налог. Говоря языком экономической науки, чтобы Армению продать, ее сначала будет необходимо обанкротить и за счет имеющихся у нее активов заплатить по всем ее долгам перед многочисленными кредиторами, что потребует от России новых средств и усилий, и только потом ее продавать за символическую сумму в 100 драмов. В Москве это прекрасно поняли, но, к сожалению для себя, слишком поздно, и теперь ищут способы минимизировать свои материальные, финансовые и имиджевые потери при осуществлении процедур окончательного банкротства Армении.

В качестве инструмента для удешевления реализации данного дела была предложена разблокировка экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа через создание Зангезурского транспортного коридора по территории Армении, который бы связал Азербайджан с Нахчыванской автономией с последующим выходом на Турцию и Иран, что было закреплено в Трехстороннем соглашении о прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года, подписанном Россией, Азербайджаном и Арменией. Однако из этих стран открытие Зангезурского транспортного коридора здесь и сейчас более всего необходимо именно России, так как только это позволит ей сохранить в среднесрочной перспективе свое геополитическое присутствие в данном регионе. Азербайджану открытие этого транспортного коридора также необходимо, но в меньшей степени, так как за столетнее существование Нахчыванской автономии в качестве азербайджанского эксклава уже исторически сложился механизм взаимодействия двух частей страны в политическом, экономическом и социальном отношении, а поэтому с практической реализацией проекта Зангезурского коридора вполне можно подождать, сосредоточившись на восстановлении хозяйственной инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации территориях, в том числе и проводя подготовительные работы в интересах этого логистического проекта, используя их в качестве рычага политического давления на Кремль.

Армения, в свою очередь, всячески противится открытию Зангезурского транспортного коридора через свою территорию, которому она вполне успешно сопротивлялась все годы существования советской власти, видя в нем угрозу своему суверенитету и территориальной целостности. Азербайджан сегодня делает вид, что мягко и осторожно оказывает силовое давление на Армению с целью стимулирования ее активности в данном направлении через процедуры делимитации и демаркации государственной границы. Однако всякому здравомыслящему человеку понятно, что этими действиями он возвращает под свою юрисдикцию ранее аннексированные у него Арменией земли, никак не увязывая этот вопрос с вопросом открытия Зангезурского транспортного коридора. Эти два вопроса пытаются запутать в один клубок именно в Ереване, что приобретает для армянского политикума особую актуальность накануне досрочных парламентских выборов 20 июня. Кремль же явно торопится с формально-правовым оформлением нового трехстороннего соглашения по Зангезурскому коридору, прекрасно понимая, что, упуская время, он автоматически упускает инициативу и лидирующие позиции в регионе, плавно перетекающие в руки официального Баку.

Власти Азербайджана также прекрасно осознают данную ситуацию, поэтому галопируют реконструкционные усилия и процессы только на своей территории, предоставив Москве решать политические аспекты данного проекта с Ереваном в одиночку как самозванному посреднику в деле армяно-азербайджанского послевоенного урегулирования. Теперь уже не Баку, а именно Кремль ради скорейшего продвижения проекта Зангезурского транспортного коридора будет вынужден самостоятельно выкручивать руки Еревану. То есть не турецко-азербайджанский альянс, а именно Россия отныне вынуждена выступать в роли укротительницы амбиций Армении, по сути, собственными руками девальвируя ценность своего двухсотлетнего геополитического проекта под названием "Армения". В итоге все получается как в романе Николая Гоголя "Тарас Бульба": "Я тебя породил, я тебя и убью". Если говорить брутально, то Азербайджан сегодня отводит Кремлю роль могильщика "Третьей" Республики Армения, которая изначально создавалась и 30 лет существовала только ради реализации идеи "миацума", уничтоженной войной осени прошлого года. Отказаться от исполнения этой роли Кремль не может, так как в результате он утратит сначала политическую инициативу, а затем и присутствие в регионе Южного Кавказа, после чего эту лакуну займет, скорее всего, Турция, что будет глобальной катастрофой для всей глобальной конструкции внешней политики России не только в регионе Южного Кавказа, но и Передней Азии и Ближнего Востока.

В этом и заключается Зангезурский капкан для политического окружения Владимира Путина, который сегодня ради сохранения своего политического присутствия в регионе Южного Кавказа уже вынужден не потакать, как это было раньше, всем прихотям и амбициям Армении, а очень жестко обламывать их, делая реверансы в адрес Азербайджана. Именно об этом свидетельствуют недавние оферты к вступлению Баку в ОДКБ и ЕЭАС, так никакой иной реальной силы на Южном Кавказе кроме Азербайджана объективно нет, и кроме как на Баку Кремлю на Южном Кавказе опереться больше не на кого. Москве необходимо как можно быстрее завоевать на деле, а не на словах симпатии Баку, а это можно сделать, только своими руками, утопив Ереван в его же собственном внутриполитическом и социально-экономическом болоте, поддержав все законные требования азербайджанской стороны послевоенного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И из этого Зангезурского капкана Кремлю уже не вырваться.



Олег Кузнецов