Турция и Азербайджан проведут радиологические исследования на освобожденных территориях
Турция и Азербайджан проведут радиологические исследования на освобожденных территориях.
Об этом сообщил Trend источник в турецком правительстве, передает Day.Az.
Кроме того, по его словам, предусматривается проведение радиометрических исследований на освобожденных от оккупации землях Азербайджана.
Собеседник агентства уточнил, что территории, на которых будут проводиться радиометрические и радиологические исследования, определит азербайджанская сторона.
"Радиометрические и радиологические исследования проведут министерство энергетики и природных ресурсов Турции, Турецкое агентство по исследованию энергии, ядерной энергетики и полезных ископаемых (TENMAK), а также Главное управление горного дела, исследований и разведки (MTA) при минэнерго", - сказал источник.
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