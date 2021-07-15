Об исполняющем обязанности премьер-министра Гаити Клоде Жозефе в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

Передача была посвящена исполняющему обязанности премьер-министра Гаити Клоду Жозефу.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.