https://news.day.az/politics/1361761.html Об исполняющем обязанности премьер-министра Гаити Клоде Жозефе в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
Об исполняющем обязанности премьер-министра Гаити Клоде Жозефе в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".
Передача была посвящена исполняющему обязанности премьер-министра Гаити Клоду Жозефу.
Day.Az представляет полную видеозапись передачи.
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