Мифотворчество, как замена счастью: вековечные традиции Армении

"Привычка свыше нам дана, замена счастию она". Это слова из романа в стихах "Евгений Онегин" Пушкина . Великий русский поэт придал стихотворную форму изучению французского писателя Шатобриана, который утверждал: "Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я бы искал его в привычке".

Армянское общество веками находит счастье в мифах о своей истории,. Каждое новое поколение армян воспитывается на лишенных реальных оснований бреднях, суть которых сводится к тому, что едва ли не все достижения человечества в науке, технике, культуре, географии и военном деле - дело рук армян.В качестве "свидетелей" этого запредельного абсурда приводятся Геродот, Плиний-младший, Страбон, Александр Македонский.

Хорошо еще, что пока не дошло до "цитирования" Буцефала. Любимый конь Македонского вполне мог бы стать очередным "историком", на которого бы сослалась армянская пропаганда. Как, собственно, и конь Инцитат-любимый конь императора Калигулы, согласно легенде, назначенный им римским сенатором. Скажу больше, я удивлен и тому, что Буцефал и Инцитат до сих пор не названы "древними армянскими лошадьми".

Удивлен потому, что регулярно слышу шокирующий объем глупости, которые озвучиваются армянскими политиками, политологами, журналистами. Сейчас у них появился новый модный тренд- утверждения, что Армения является родоначальницей Европы и Старый Свет обязан вернуться к своим "армянским истокам". В рамках этой "доктрины" озвучиваются территориальные претензии к огромному числу государств мира. Ибо, "британцы пришли в современную Англию из Армении".

В такой лжи, примитивной и смехотворной, армяне находят замену счастью. Правда, когда рушится тот или иной миф, они погружаются в состояние траура. В этой связи, хочу напомнить фрагмент из интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева AzTV. Глава нашего государства дал точный ответ на вопрос о причинах нынешнего экзистенциального кризиса в Армении.

"Разочарование Армении вызвано тем, что они вновь живут грезами. Они не могут смириться с поствоенными реалиями. Считаю, что свою роль здесь играет и психологический фактор. Им, видимо, необходимо время, чтобы с психологической точки зрения свыкнуться с новыми реалиями, потому что наша Победа разгромила в пух и прах все их идеологические устои. В течение 30 лет они распространяли о себе несусветную ложь, пытаясь заставить мир принять то, что у них якобы победоносная армия, непобедимая армия, что армянский народ - боевой, а армянская армия - самая сильная. И что? Мы сокрушили, разгромили ее, уничтожили в течение 44 дней. Мы показали, что азербайджанский народ - победоносный народ. Показали, что вся их пропаганда - это миф, мифология", - заявил глава государства.

Да, все это так. Но в то же время понятно, что невозможно изменить целый народ, который жил, живет и собирается жить дальше, находя замену счастью в привычке верить мифам, а не реалиям. Именно поэтому меня вовсе не удивила очередная порция глупой , бездоказательно чуши, что прозвучала из Армении после устроенной противником провокации на Кельбаджарском участке границы.

Армянский снайпер убил азербайджанского военнослужащего - гизиря Фармана Ягублу. Отмечу, что Фарман Ягублу был сыном шехида. Его отец погиб в первую Карабахскую войну в боях за Физули. Фарман же был участником 44-дневной войны и был награжден медалью за освобождение Кельбаджара. Там же, в освобожденном Кельбаджаре, он и пал смертью героя.

Пал, в результате очевидной провокации с армянской стороны. Но, ясное дело, армянская машина пропаганды и лжи , пытается свалить свое преступление на ...азербайджанскую сторону. Министерство обороны Армении выступило с поразительным заявлением про " инцидент межличностного характера между азербайджанскими военными", который "может быть был" причиной перестрелки.

Примитивность этой попытки свалить все с больной головы на здоровую доказало само время. Азербайджанская армия, демонстрируя чудеса отваги, выучки и боевого братства, одержала блестящую Победу на армянскими оккупантами. Армия противника являла собой, в последние дни войны, кучу деморализованных, обвиняющих друг друга людей. Цифра в 10.000 дезертиров, красноречиво указывает на реальное состояние дел в армянской армии.

Плюс, мы же видим непрекращающиеся до сих пор разговоры о том, кто больше виноват в развале и поражении армянской армии- нынешняя власть или прежняя. Мы видим, как в Армении до сих пор скрывают реальное число погибших в той войне, тогда как их трупы потом находят на освобожденных Азербайджаном территориях, либо в моргах РА, завернутыми в мешки.

Все это дает представление о том, какова реальная обстановка в Армении и в армии этой страны. И на этом фоне совсем уж глупо звучат заявления МО РА. Причем, не только то, о котором я сказал выше. Оборонное ведомство противника вначале сообщило о том, что трое военнослужащих Вооруженных сил Армении получили легкие ранения. А потом пришло сообщение о том, состояние Армана Атасяна, одного из этих трех, было оценено как крайне тяжелое. То есть, даже на таком уровне льется ложь.

Дальше больше. "ПВО Вооруженных сил Армении пресекли попытку проникновения в воздушное пространство Республики Армения БПЛА в юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы", - утверждало МО РА. Естественно, что никаких доказательств армянская сторона не привела. Естественно и то, что азербайджанское оборонное ведомство эту чушь опровергло.

При этом забавляет примитивность лжи. Будь у Армении ПВО, способные пресечь полеты наших БПЛА, они бы сделали это в ходе 44-дневной войны. Ничего у них не получилось тогда и весь мир увидел, как уничтожались "Байрактарами" все необходимые объекты армянской стороны. Кстати, весь мир, в ходе 44-дневной войны увидел и главное - безостановочную ложь армянского оборонного ведомства.

Оно врало всем и вся, в том числе и своему народу. Они рапортовало о "победах", когда азербайджанская армия освобождала один населенный пункт за другим. А потом, глашатая МО РА придумали тезис о "тактическом отступлении". Его скорость и масштабы - тема отдельного анекдота. Но шок в рядах армянского общества, когда ему признались, что война проиграна, был огромным.

И вот сейчас, армянскому обществу снова врут. Причем, не только МО РА. Поразительное, по смехотворности и идиотизму, сообщение опубликовал сайт "Лрагир". "Армянские СМИ сбили на границе Нахиджевана азербайджанский беспилотник, утверждает данное издание. Что тут сказать? Получается, что журналисты всего мира должны завистливо и нервно грызть ногти. Ведь, оказывается, что армянские СМИ умеют то, на что не способны даже силы ПВО , причем не только Армении, но и многих стран мира.

Они "сбивают" "Байрактары". Стало быть, страны, обеспокоенные проблемой противостояния беспилотникам, должны обращаться к армянским журналистам. Которые, надо полагать, в гонорарной ведомости указывают, что в текущем месяце опубликовано 10 статей и сбито 5 БПЛА. Жду новостей о том, как СМИ Армении победили войска НАТО. Это вполне возможно, где заменой счастью давно является привычка верить в мифы, чушь и бредни.

Акпер Гасанов