Удастся ли Литве локализовать дестабилизационную ситуацию в стране?

Литва. 10 - 11 августа 2021 года

10 августа, в день проведения внеочередной сессии литовского сейма, Литва столкнулась с беспорядками. Возможно, в соответствующих структурах страны ожидалось обострение ситуации, так как на эту дату было запланировано проведение (с разрешения Вильнюсского муниципалитета) акции протеста с участием 1000 человек. Главными лозунгами же должны были стать призывы к ликвидации объявленных властями страны ограничений, вызванных распространением COVID-19.

Незадолго до акции учитель литовского языка и литературы Астра Астраускайте призвала жителей "готовить плакаты, барабаны и свистки, а также алюминиевые кастрюли, тазики и половники, чтобы было больше шума, для импровизированной очистки Авгиевых конюшен". "Готовим импровизированную виселицу с петлей", - писала она. В свою очередь, философ, доцент Вильнюсского технического университета Нида Василяускайте заблаговременно озвучила 9 требований участников митинга протеста, среди которых: отклонение проектов постановления правительства о запретах для нежелающих вакцинироваться и проведения принудительной вакцинации. При этом подчеркивалось, что в случае пассивности жителей, населению страны "грозит жизнь в условиях самого настоящего апартеида", т. к. практически "не будут действовать права человека, Конституция Литвы, международные нормы и обязательства"(1).

Как следствие, 10 августа около 5 тысяч человек собрались у здания Cейма в Вильнюсе, где проходила сессия парламента. По окончании заседания часть протестующих заградила выходы для парламентариев, начались беспорядки, и в сторону стражей порядка полетели бутылки, сигнальные ракеты. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Параллельно происходящему произошли беспорядки и на полигоне в Рудининкай, где размещенные нелегальные мигранты потребовали улучшить условия их проживания (об отдельных нюансах миграционного кризиса будет сказано ниже)(2).

Обратившийся в тот же день со своей страницы в Facebook к народу президент Литвы Гитанас Науседа призвал собравшихся перед Сеймом разойтись и предоставить возможность для депутатов из здания сейма. Как он отметил, хотя "граждане могут протестовать и высказывать свое мнение", но демократия не есть анархия, а "свобода слова - это не свобода обижать", также как "свобода протеста" не должна становиться свободой "насилию"(3). Практически аналогичное заявление сделала председатель Федерации сотрудников правоохранительных органов Литвы Лорета Сошчекене, подчеркнув, что даже будучи важным инструментом демократии, митинги не должны приводить к насилию, а "агрессия против офицеров уже не была демократией", т. к. оказалась направленной "против нашего государства"(4).

На следующий день министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала события 10 августа у Сейма и в Рудининкай двумя скоординированными акциями и результатом "антигосударственной деятельностью". В частности, она определила происшедшее гибридной атакой против государства(5). Глава Службы общественной безопасности Литвы Ричардас Поцюс также высказался в том духе, что одновременный всплеск событий у здания парламента и в Руднинкай являются лакмусовой бумажкой для понимания "системной организованности" происшедшего. Вслед за чем А. Билотайте посчитала "скандальным" активное вовлечение "в эту антигосударственную деятельность" некоторых членов Сейма", фактически выступивших "против интересов народа". По словам министра ВД, оценку данным действиям предоставят "соответствующие ведомства"(6).

В ответ участвовавшие в митинге политики актуализировали создание комиссии, должной расследовать причины незадержания правоохранительными органами провокаторов, а взятия под стражу невиновных. В частности, об инициировании комиссии такого рода заявил Пятрас Гражулис - депутат, член правоцентристской партии "Порядок и справедливость", негативно относящейся, в том числе, к нахождению Литвы в Евросоюзе. В случае отказа парламента от реализации его предложения и продолжения поиска властями некой мистической организации, "которая координирует беспорядки в лагере мигрантов и у парламента", придется "созывать общественную комиссию", - сказал он.

Вместе с тем, ратующий за сохранение традиционной семьи "Семейный союз" сообщил, что два активиста члены организации всего лишь "снимали происходящее на видео", пытаясь усмирить участников протеста(7).

Миграционная канва

Что касается аспекта нелегальных мигрантов, согласно анализу ряда экспертов, с июня с. г. на границе Литвы и Беларуси начала накаляться обстановка. Причиной чего называется тот факт, что мигранты - в основном выходцы из стран Ближнего Востока и Африки (значительное число среди них граждане Ирака, Ирана и Сирии) - хлынули из Беларуси в Литву. При этом подчеркивалось, что с января нынешнего года в стране оказалось свыше 4100 нелегалов(8), хотя за весь 2020-й год литовско-белорусскую границу пересекли всего 74 нелегальных мигранта(9).

В данном контексте обращается внимание на то, что 5 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения: "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна"(10). По словам А. Лукашенко, Беларусь перестала сдерживать поток мигрантов. В ЕС же выразили уверенность, что миграционное обострение стало ответом белорусских властей на ужесточение санкций со стороны Евросоюза. Официальный Вильнюс также обвинил в миграционном кризисе Минск, который, по мнению литовских и европейских властей, искусственно создал этот кризис, увеличив число рейсов из ближневосточных и африканских стран и занявшись переправкой мигрантов к границе. В частности, эксперт литовского Центра исследований Восточной Европы Максимас Милта ситуацию с мигрантами назвал "испытательным плацдармом", т. к. в будущем белорусские власти "будут искать альтернативные маршруты и начнут переправлять к границе нелегалов из Пакистана, Афганистана и Марокко"(11).

В данном ключе высказался и депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис: "Мы это воспринимаем геополитически, как "вендетту" за всю нашу политику, имея в виду помощь Украине, Грузии и Молдове. Конечно, имеется в виду в контексте Европейского Союза и ассоциацийных договоров". Депутат обвинил белорусский режим "в попытках атаковать парламент и беспорядках в лагере беженцев во вторник"(12).

В аспекте прозвучавшего, литовский политический аналитик Марюс Лауринавичюс предположил, что в действительности за имеющим место ("гибридной войной") стоит "Россия, которая действует руками белорусских властей". По его утверждению, целью Москвы является "дестабилизация ситуации в Литве и смена руководства республики, которое очень невыгодно российским властям". Данное развитие событие, резюмировал М. Лауринавичюс, направлено не только на Литву, но и на весь Евросоюз и НАТО, так как российские власти "пытаются нащупать самые слабые места в Евросоюзе"(13). Практически в схожей тональности выступил замминистра информационной политики Украины в 2017-2019 годах Дмитрий Золотухин, посчитавший, что "нашествие" мигрантов в Литву организовал Кремль" для дестабилизации ситуации "в Евросоюзе с целью влияния на решения ЕС". "Учитывая, что попасть из Ирака к границе между Беларусью и Литвой невозможно не пересекая российской территории, - произнес он, - все происходит контролируемо, сознательно, чтобы создать рычаг на принятие решений в Брюсселе". В случае игнорирования на Западе российского участия в так называемом мигрантском кризисе в Литве, высказался Д. Золотухин, проблема будет углубляться(14).

Межнациональный оттенок и ужесточение права на проведение митингов

Вместе с тем, ряд аналитиков одной из причин обострения ситуации в Литве видят нагнетание межнационального вопроса. К примеру, подчеркивается, что жители приграничных с Белоруссией районов, где традиционно проживает польское меньшинство, вышли на протесты против планов Вильнюса разместить здесь лагеря по приёму нелегальных мигрантов. Как фиксируется в этой связи, на данный момент мигрантов распределили по пунктам содержания в пяти районах страны. В свете чего констатируется, что Рудники являются преимущественно польским населённым пунктом, и "литовские поляки подозревают" о намерениях Вильнюса "разбавить польское население пришельцами из Африки и стран Ближнего Востока". В этом аспекте приводятся слова председателя литовской партии "Союз христианских семей" Польша Богуслава Рогальского об "антипольской провокации с использованием исламских мигрантов", хотя поляки "решительно готовы до конца бороться за свою безопасность, даже с помощью блокады дорог". По его утверждению, Вильнюс заинтересован в дестабилизации польского сообщества и намеренно провоцирует столкновения между поляками и исламскими мигрантами. Б. Рогальский также подчеркивает, что Вильнюс "нарушает положения Конвенции Совета Европы, предусматривающей юридическую защиту нацменьшинств и учёт их интересов на территории их проживания при принятии центральными властями каких-либо решений"(15).

Таким образом, как усматривается, события в Литве, внешне проявившиеся в качестве реакции определенной части местных жителей на предстоящие с сентября 2021 г. ограничения для невакцинированных граждан, явно несут немалые подводные течения. Вполне очевидно, что официальный Вильнюс рассматривает все варианты возможных событий и готовит превентивные шаги. Так, Вильнюсское самоуправление уже сообщило об отзыве согласованных разрешений на проведение собраний граждан (за исключением коммерческих и культурных мероприятий). К примеру, на 10 сентября планировалось проведение акции в центре Вильнюса под названием "Стоп диктатуре в Литве. Давайте вернем Литву народу. ДА - роспуску Сейма", и уже было выдано разрешение для организации мероприятия с участием 7-15 тыс. человек. Но, как отметил замдиректора администрации самоуправления Адомас Бужинскас, хотя ранее было выдано разрешение на проведение 10 сентября акции, из-за обеспокоенности оно отозвано(16).

А тут еще прошла информация об утечке секретной информации из МИД Литвы. Президент Г. Науседа сообщил, что данная "информация может нанести большой ущерб в первую очередь союзникам". "Это потенциальный ущерб, о котором я пока не могу говорить публично", - сказал президент о документах, которые были слиты во время кибератаки(17).

Тем самым, на данный момент ситуация в Литве еще не прошла дестабилизационную точку.

1.Симона Воверюнайте. Во вторник в Вильнюсе состоится пикет против ограничений для тех, у кого нет "паспорта возможностей"

https://www.delfi.lt/ru/news/live/vo-vtornik-v-vilnyuse-sostoitsya-piket-protiv-ogranichenij-dlya-teh-u-kogo-net-pasporta-vozmozhnostej.d?id=87909759

2.Глава МВД Литвы: cобытия у Сейма и в лагере беженцев координировались https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mvd-litvy-cobytiya-u-sejma-i-v-lagere-bezhencev-koordinirovalis.d?id=87923211

3.Gitanas Nausėda. 10 августа, 20:42

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/429202658577749

4.LTPF - Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija

https://www.facebook.com/pareigunufederacija/posts/3934211640018789?__cft__%255b0%255d=azx9dlwnsleydxhnvcjwzx6bcwdqdewwrv7zuthpjzcjfvlbv5do0ermg6sj9gfuwf5rypg9xn53ucgtte8dssxtg_t08svp3x-0mcyovgglznxpx5zqwslf76n_jcxybt_ccrk3hr4ht-2jjyvfkbyr

5.Глава МВД Литвы: cобытия у Сейма и в лагере беженцев координировались https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mvd-litvy-cobytiya-u-sejma-i-v-lagere-bezhencev-koordinirovalis.d?id=87923211

6.Аустея Масёкайте-Любинене. Министр: скандал в том, что в антигосударственной деятельности участвовали и члены Сейма

https://www.delfi.lt/ru/news/politics/ministr-skandal-v-tom-chto-v-antigosudarstvennoj-deyatelnosti-uchastvovali-i-chleny-sejma.d?id=87926585

7.Участвовавшие в митинге политики грозят созданием общественной комиссии

https://www.delfi.lt/ru/news/live/uchastvovavshie-v-mitinge-politiki-grozyat-sozdaniem-obschestvennoj-komissii.d?id=87934463

8.Атака мигрантов является местью Лукашенко Литве за помощь Украине, Грузии и Молдове - депутат Сейма

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3296182-ataka-migrantov-avlaetsa-mestu-lukasenko-litve-za-pomos-ukraine-gruzii-i-moldove-deputat-sejma.html

9.Оксана Антоненко. Гибридная агрессия

https://www.bbc.com/russian/features-58026822

10.Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-silovikam-zakryt-kazhdyj-metr-granitsy-453911-2021/

11.Марика Димитриади. "Ситуация взрывоопасная": что происходит на границе Беларуси и Литвы

https://rtvi.com/stories/situatsiya-vzryvoopasnaya-chto-proiskhodit-na-granitse-belarusi-i-litvy/

12.Атака мигрантов является местью Лукашенко Литве за помощь Украине, Грузии и Молдове - депутат Сейма

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3296182-ataka-migrantov-avlaetsa-mestu-lukasenko-litve-za-pomos-ukraine-gruzii-i-moldove-deputat-sejma.html

13.Марика Димитриади. "Ситуация взрывоопасная": что происходит на границе Беларуси и Литвы

https://rtvi.com/stories/situatsiya-vzryvoopasnaya-chto-proiskhodit-na-granitse-belarusi-i-litvy/

14.Нашествие мигрантов в Литву организовал Кремль, чтобы повлиять на Брюссель - эксперт

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3296191-nasestvie-migrantov-v-litvu-organizoval-kreml-ctoby-povliat-na-brussel-ekspert.html

15.Владислав Макаров. Литва: нелегалами-мусульманами разбавляют польское население

http://www.ritmeurasia.org/news--2021-08-07--litva-nelegalami-musulmanami-razbavljajut-polskoe-naselenie-55861

16.Вильнюсское самоуправление отменяет разрешения на проведение мероприятий https://www.delfi.lt/ru/news/live/vilnyusskoe-samoupravlenie-otmenyaet-razresheniya-na-provedenie-meropriyatij.d?id=87925649

17.Вайдас Салджюнас. Уже распространяют в интернете: из МИД произошла утечка частной, рабочей и секретной переписки

https://www.delfi.lt/ru/news/politics/uzhe-rasprostranyayut-v-internete-iz-mid-proizoshla-utechka-chastnoj-rabochej-i-sekretnoj-perepiski.d?id=87937059

Теймур Атаев