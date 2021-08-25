Президент Турции утвердил очередной документ о сотрудничестве с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete, передает Day.Az.

Напомним, что документ был подписан второго апреля 2021 года в Баку.