https://news.day.az/politics/1372675.html Президент Турции утвердил очередной документ о сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Турции утвердил очередной документ о сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete, передает Day.Az.
Напомним, что документ был подписан второго апреля 2021 года в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре