Для "Талибана" наступает час Х

Взрывы в кабульском аэропорту, унесшие жизни мирных людей, стали очередным тревожным звонком для "Талибана", внешне бескровно продвигавшегося к власти в Афганистане. Важнейший же нюанс тут в том, что незадолго до теракта с предупреждением о возможности террористической атаки выступил официальный Лондон. Не будем вдаваться в подробности, по какой причине "хроника объявленной смерти" (вспомним название известной повести знаменитого Габриэля Гарсии Маркеса) не была предотвращена (или, хотя бы, не была осуществлена подсказка, как защититься) теми, кто предварительно афишировал предстоящую акцию. А лишь заметим еще раз, что теракт стал значимым сигналом для лидеров "Талибана".

Еще ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет. Причиной чего она очертила тот факт, что предоставление данной суммы "привязано к строгим условиям: уважение прав человека, включая соблюдение прав женщин и девочек, справедливое отношение к национальным меньшинствам и др.". В озвученном контексте Еврокомиссия будет исходить не из заявлений талибов, а из осуществляемых ими дел и действий, заявила она(1).

А тут еще президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с главой внешнеполитического ведомства Пакистана Махдум Шахом Махмудом Курейши и в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обвинил талибов в отказе "от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны" и подготовке "к созданию исламского эмирата". В свете чего официальный Душанбе актуализировал создание в Афганистане инклюзивного правительства "с участием всех национальных меньшинств", в том числе таджиков, составляющих почти 50% населения страны. Кроме того, Э. Рахмон подчеркнул важность определения государственного строя Афганистана "путем волеизьявления и с учетом позиции всех граждан страны". Отметив, что Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, Э. Рахмон выделил "ключевую роль" ООН в продвижении процесса скорейшего восстановления мира, стабильности и безопасности в Афганистане(2,3).

В контексте сказанного, отметим, что еще неделю назад Демократическая партия Таджикистана в своем обращении к правительству и гражданам страны, международным организациям происходящие в Афганистане события определила "геноцидом талибов в отношении не пуштунских народов этой страны"(4). Ну а 27 августа прошла информация о том, что группа молодежи из таджикского города Куляб изъявила желание добровольно присоединиться к антиталибскому движению в афганском Панджшере, где о сопротивлении силам "Талибана" объявил Ахмад Масуд(5).

Таким образом, на сегодня и сейчас просматривается, что для "Талибана" наступил час Х, по результатам которого станет известно, насколько мировые страны-лидеры готовы предоставить поддержку этому движению в возглавлении власти в Афганистане. Вполне очевидно, что мировые державы отслеживают каждое действие, каждое заявление лидеров "Талибана". И также не вызывает сомнений, что внешние силы консультируются по предпринимаемым мерам в отношении Афганистана. Нельзя ведь не обратить внимания на факт участия Э. Рахмона на внеочередном саммите стран ОДКБ, проходившего в онлайн-формате 23 августа, где участники заседания, высказали озабоченность, в том числе, сохранением сильных позиций в Афганистане организацией "Исламское государство", что "представляет опасность для пространства ОДКБ"(6).

Правда, несколько особняком в преломлении к Афганистану высвечивается позиция США. Так, заявив, об отсутствии у официального Вашингтона какой-либо информации о "вовлеченности или участии Талибана в нападении на кабульский аэропорт", пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки произнесла, что эта организация не является структурой, "которой мы доверяем", т. к. они - "не наши друзья". "Но, - добавила она, - "Талибан" контролирует значительную часть Афганистана и на сегодняшний день благодаря координации с талибами нам удалось спасти 104 000 жизни"(7). Президент же США Джо Байден объявил о поступившем от его имени приказе в адрес Пентагона "спланировать, как ударить" по группировке "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за кабульские теракты: "Мы не простим и не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить"(8).

На афганской земле будет проходить это "наказание" "ИГ" или в некоем сопредельном государстве, но факт остается фактом - ситуация в Афганистане далека от стабильности. О ней можно будет говорить, пусть хотя бы в общих чертах, если только внешние силы договорятся о том, каким будет состав нового правительства страны и в каком направлении оно будет действовать. А потому "Талибану" предстоит сделать еще не один выбор, как в своей внутренней политике, так и внешнеполитической деятельности. Если, конечно, лидеры структуры всерьез вознамерились руководить столь сложным по многим параметрам государством, как Афганистан.

1.Statement by President von der Leyen

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4341

2.Встреча с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан

http://www.president.tj/ru/node/26368

3.Телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем

http://president.tj/ru/node/26392

4.Демократы Таджикистана назвали действия "Талибан" геноцидом таджиков в Афганистане

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20210820/demokrati-tadzhikistana-nazvali-deistviya-taliban-genotsidom-tadzhikov-v-afganistane

5.Реакции на желание молодежи Куляба присоединиться к антиталибскому сопротивлению в Панджшере

https://rus.ozodi.org/a/31430070.html

6.Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

http://kremlin.ru/events/president/news/66433

7.Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki, August 26, 2021

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/08/26/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-august-26-2021/

8.U.S. on alert for more ISIS attacks after 85 killed in Kabul airport carnage

https://www.reuters.com/article/idUSKBN2FS052