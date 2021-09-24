Парламент Азербайджана примет декларацию в связи с годовщиной начала Отечественной войны, сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе, передает Day.Az.

Вопрос об этом включен в повестку первого пленарного заседания осенней сессии парламента, которое пройдет 30 сентября.

Сообщается, что на заседании будет принята декларация о годовщине начала Отечественной войны Азербайджана.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 2 декабря 2020 года подписал распоряжение об учреждении Дня памяти в Азербайджане. В соответствии с распоряжением ежегодно 27 сентября будет отмечаться в Азербайджане как День памяти. Он посвящается светлой памяти шехидов, которые отдали свои жизни в Отечественной войне, продолжавшейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, и завершившейся исторической победой Азербайджана.