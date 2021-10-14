в связи с арестами активистов в Иране

Группа правозащитников, входящих в действующую в Азербайджане Совместную рабочую группу по правам человека, обратилась в Комитет ООН по правам человека и организацию Amnesty International в связи с недавним арестом активистов в Исламской Республике Иран.

Как передает Day.Az, в обращении говорится: "Мы, группа правозащитников, входящих в действующую в Азербайджане Совместную рабочую группу по правам человека, выражаем обеспокоенность судьбой активистов, арестованных в последнее время в Исламской Республике Иран.

Как уже известно, Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся в течение 44 дней, была встречена с воодушевлением гражданами Ирана азербайджанского происхождения.

12 активистов, приветствовавших освобождение Азербайджаном своих земель после 30 лет, провели акцию в парке Джирал в городе Ардебиль в знак поддержки Азербайджанской армии и в знак протеста против оказания помощи Ираном Армении.

9 октября 2021 года суд города Ардебиль приговорил активистов, которые во время акции были избиты и арестованы силами безопасности иранского режима, к 180 месяцам тюремного заключения и 888 ударам плетью.

Хусейн Балахани, Аскер Акперзаде, Мостафа Первин, Мортеза Первин, Моджтаба Первин, Хамед Геидари, Мохаммед Чолани, Собхан Бекхши, Мехди Хушменд, Бехмен Хейрчу и Седжад Чолани были признаны виновными по статье 607 пятого тома УК Ирана и по обвинению в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов приговорены к 7 месяцам и 16 суткам, по обвинению в нарушении общественного порядка к 7 месяцам и 16 суткам тюремного заключения и 74 ударам плетью. Кроме того, Аскер Акперзаде был оштрафован по обвинению в нанесении увечий сотруднику полиции.

Были арестованы и временно выпущены на свободу и активисты, которые в последние дни провели акции в различных городах Южного Азербайджана и Тегеране.

Мы, правозащитники Азербайджана, решительно осуждаем применение силами безопасности физического насилия и пыток в отношении активистов во время недавних акций в Исламской Республике Иран, бесчеловечное обращение с ними и их арест, как нарушение прав человека, требуем их немедленного освобождения и просим вас поддержать наше обращение".

Обращение подписали председатель Общества защиты прав женщин им.Д.Алиевой Новелла Джафарова, председатель Бюро защиты прав человека и закона Саида Годжаманлы, руководитель Азербайджанского отделения Международной Организации по правам человека Саадат Бананъярлы, председатель Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов, председатель Азербайджанского национального комитета Гражданской ассамблеи Хельсинки Арзу Абдуллаева, председатель Азербайджанского центра по правам человека Эльдар Зейналов, координатор программ азербайджанского Центра по правам человека Залиха Тахирова и председатель Организации по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.