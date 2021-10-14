МИД Азербайджана распространил заявление в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего, передает Day.Az.

"Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, 14 октября 2021 года в результате снайперского выстрела незаконных армянских вооруженных отрядов из территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, погиб азербайджанский солдат Хамзаев Афган Бахрам оглу. Мы решительно осуждаем этот террористический акт.

Эта провокация, совершенная незаконными армянскими вооруженными формированиями, поддерживаемыми Арменией, является грубым нарушением обязательств Армении по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и способствует обострению ситуации в регионе.

Эта провокация, совершенная вооруженными силами Армении во время встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве России, демонстрирует реваншистскую позицию армянской стороны, а также попытки воспрепятствовать деятельности российских миротворцев", - говорится в заявлении.