То, что мы никогда не забудем: не осужденный Ираном армянский терроризм

Сегодня исполнился ровно год с того момента, как произошел повторный обстрел из баллистических ракет с территории Армении центральной части города Гянджа, расположенного вдали от зоны боевых действий. В результате этой страшной атаки 15 мирных жителей, в том числе дети и женщины, были убиты и более 50 мирных жителей получили ранения, разрушены около 20 домов, повреждено более 100 частных домов и других нежилых территорий.

Самое кошмарное - среди погибших была 16-месячная девочка. Кадры, на которых отец прижимает к себе завернутое в белую простыню тело ребенка, который не успел увидеть этот мир, разрывают душу. А ведь в этот самый день жертв армянского теракта могло быть намного больше. Потому, что одновременно с Гянджой ракетному обстрелу был подвергнут город Мингячевир.

Кроме того, в два часа ночи 11 октября прошлого года в центре города Гянджа подвергся обстрелу четырехэтажный жилой дом, в результате чего, по данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, погибли 10 человек, 34 получили ранения. Попавшее под обстрел здание в центре города было превращено в руины, а стоящие рядом дома были наполовину разрушены. Минобороны Азербайджана заявило, что город подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении.

Еще ранее, 4 октября прошлого года, Армения нанесла массированные ракетные удары по густонаселенным жилым районам Гянджи. Они наносились из окрестностей Басаркечяр и города Герус. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что 4 октября в результате обстрела города Гянджа погиб один человек, ранены 32. Спустя несколько дней, утром 8 октября прошлого года, Гянджа снова попала под обстрел, однако при этом мирное население не пострадало.

Мы прекрасно помним, что лидер карабахских сепаратистов и террористов Араик Арутюнян тогда заявил, что "в случае, если противник не сделает соответствующих выводов", армянские формирования продолжат наносить соразмерные и сокрушительные удары". Проще говоря, нам обещали новые теракты. Как можно такое забыть? Впрочем, не забывается и многое другое.

Например то, что пропагандист и провокатор Арам Габрелянов анонсировал тогда удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси- Джейхан. На своей страничке в Facebook он тогда писал: "Как стало известно из высокопоставленных военных кругов Армении, "армия обороны Карабаха" готова нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан". Проще говоря, он открыто указал на то, что руководство РА, которое сейчас что-то бормочет о готовности к миру, планировало совершить еще один теракт,.

Что защитило многие азербайджанские города и нефтепровод БТД от армянских террористов? Правильно, израильская система ПВО "Железный купол". А еще - израильские беспилотники помогли Азербайджану одержать победу над страной, которая выбрала террористические акты против мирного азербайджанского населения своей чудовищной тактикой. И в нашей стране всегда будут благодарны еврейскому государству за это.

А теперь, давайте вспомним действия Ирана, который обвиняет и Азербайджан, и Израиль. Эта страна, мусульманская и шиитская, в которой проживают десятки миллионов азербайджанцев, на уровне высшего политического, духовного и военного руководства страны ни разу не осудила Армению за теракты в отношении мирного азербайджанского населения в ходе 44-дневной войны.

Парламент Ирана также промолчал. Лишь посольство ИРИ после теракта в Гяндже 17 октября сделало осуждающее заявление. Но это была всего лишь дежурная риторика, за которой не последовало никаких действий. Не было закрытия границ с Арменией, отзыва посла из РА, не было введения санкций против страны-оккупанта. Продолжалась вовсю торговля Ирана с Арменией и карабахскими террористами и сепаратистами.

И сегодня, в день годовщины террористических ударов со стороны Армении по Гяндже, высшее политическое, военное и духовное руководство Ирана не осудило РА, не озвучило слов поддержки в адрес Азербайджана. А ведь убитые и раненые армянскими террористами были мусульмане. Это были старики, женщины, дети, до которых, как видим, нет никакого дела руководителя Ирана. Того самого, который сейчас вовсю развивает отношения с Арменией, руководители которой и отдали приказ стрелять по нашим мирным городам, убивать мирных азербайджанцев. Какого к себе, после всего этого, отношения заслуживает Иран? Вопрос риторический.

Акпер Гасанов